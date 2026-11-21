Publicat 21 nov. 2026, 16:54 Actualizat 21 nov. 2026, 16:56

Finalul lunii noiembrie 2026 vine cu vești bune pentru trei zodii din horoscop. După o perioadă în care au avut parte de dezamăgiri, griji financiare, tensiuni în relații și numeroase încercări, lucrurile încep să se schimbe în favoarea lor. Ultimele zile ale lunii pot aduce surprize de proporții, vești importante și ocazii care le pot schimba planurile. Berbecii, Scorpionii și Săgetătorii sunt nativii care au șansa să lase în urmă problemele apăsătoare și să intre într-o etapă mai liniștită, cu mai multă încredere, speranță și motive de bucurie.

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