Aniversarea căsătoriei, pe ani. Ce nuntă serbezi în fiecare an, de la „hârtie” la „diamant”
FOTO - caracter ilustrativ
În funcție de anii trecuți de la nuntă, fiecare cuplu își aniversează căsniciile, care pot fi - printre altele - de hârtie, de lemn, de argint, de aur și de diamant.
Tabelul aniversărilor căsătoriei pe ani
1 an de căsătorie – Nunta de hârtie;
2 ani de căsătorie – Nunta de bumbac;
3 ani de căsătorie – Nunta de piele;
4 ani de căsătorie – Nunta de mătase / flori;
5 ani de căsătorie – Nunta de lemn;
6 ani de căsătorie – Nunta de fier;
7 ani de căsătorie – Nunta de lână / cupru;
8 ani de căsătorie – Nunta de bronz;
9 ani de căsătorie – Nunta de salcie / ceramică;
10 ani de căsătorie – Nunta de aluminiu;
11 ani de căsătorie – Nunta de oțel;
12 ani de căsătorie – Nunta de mătase / in;
13 ani de căsătorie – Nunta de dantelă;
14 ani de căsătorie – Nunta de fildeș / opal;
15 ani de căsătorie – Nunta de cristal;
20 ani de căsătorie – Nunta de porțelan;
25 ani de căsătorie – Nunta de argint;
30 ani de căsătorie – Nunta de perlă;
35 ani de căsătorie – Nunta de coral;
40 ani de căsătorie – Nunta de rubin;
45 ani de căsătorie– Nunta de safir;
50 ani de căsătorie – Nunta de aur;
55 ani de căsătorie – Nunta de smarald;
60 ani de căsătorie – Nunta de diamant;
65 ani de căsătorie – Nunta de fier / albastru;
70 ani de căsătorie – Nunta de platină;
75 ani de căsătorie – Nunta de diamant auriu;
80 ani de căsătorie – Nunta de stejar;
85 ani de căsătorie – Nunta de marmură;
90 ani de căsătorie – Nunta de granit;
95 ani de căsătorie – Nunta de onix;
100 ani de căsătorie – Nunta de os (foarte rar întâlnită).
Nunta de 1-10 ani
Primul an de căsnicie este de „hărtie”, fiind o aluzie la fragilitatea primelor 12 luni de cuplu. Apoi, se continuă cu cea de bumbac, urmează cea de piele și tot așa până la un deceniu de conviețuire în doi: nunta de aluminiu.
1 an de căsătorie – Nunta de hârtie;
2 ani de căsătorie – Nunta de bumbac;
3 ani de căsătorie – Nunta de piele;
4 ani de căsătorie – Nunta de mătase / flori;
5 ani de căsătorie – Nunta de lemn;
6 ani de căsătorie – Nunta de fier;
7 ani de căsătorie – Nunta de lână / cupru;
8 ani de căsătorie – Nunta de bronz;
9 ani de căsătorie – Nunta de salcie / ceramică;
10 ani de căsătorie – Nunta de aluminiu;
10 ani de căsătorie
Primii zece ani de căsnicie reprezintă nunta de aluminiu și poate fi chiar de lăudat faptul că s-a ajuns până aici... Dar povestea de dragoste continuă - sau așa ar trebui - pâna la... „bine și la greu”.
Nunta de argint, la câți ani
Nunta de argint marchează 25 de ani de căsnicie, iar acest material simbolizează trăinicia, claritatea, echilibrul și valoarea unei relații de lungă durată.
În tradiția creștină, se oficiază o slujbă de mulțumire pentru anii petrecuți împreună, de obicei în prezența nașilor sau a familiei apropiate. Mai mult, unele cupluri poartă verighete din argint lângă cele de aur.
Tot cu această ocazie, se poate organiza o cină restrânsă în familie, o reuniune la restaurant, o escapadă în doi sau o petrecere tematică cu accente argintii.
Nunta de aur, la câți ani
Nunta de aur se sărbătorește la 50 de ani de căsnicie, fiind deja un pas mare privind stabilitatea în cuplu. Mai ales că și aurul este un material care tocmai asta simbolizează: longevitatea, stabilitatea și valoarea unei relații care durează de o jumătate de secol.
30 de ani de căsătorie
Cei 30 de ani dintr-o căsnicie sunt aniversați în cadrul nunții de perlă, care simbolizează o raritate inestimabilă, puritate, armonie și devotament.
Pentru că, asemenea unei perle care se formează în timp, strat cu strat din nisip, această perioadă de timp trecută într-un cuplu demonstrează cum greutățile și timpul transformă relația într-un lucru prețios.
Ce cadou faci la fiecare aniversare
Ca regulă generală, cadourile pentru aceste aniversări se încadrează și în bugetele alocate. În jur de o sută până la câteva sute de lei pentru obiecte personalizate sau decorațiuni sau câteva mii de lei pentru bijuterii din aur, electrocasnice premium sau sejururi.
De exemplu, la cele care simbolizează materiale prețioase, cele mai potrivite daruri pot combina simbolistica acestora cu amintirile personale și confortul zilnic.
Nunta de Argint (25 de ani):
Bijuterii și verighete din argint: Un nou set de verighete gravate, o brățară fină sau un pandantiv discret;
Obiecte argintate sau de decor: Rame foto duble (pentru fotografia de la nuntă și cea actuală), un album foto argintat, pahare de șampanie cu detalii argintii sau un sfeșnic elegant;
Cadouri personalizate: Plachete sau trofee gravate cu data nunții, o sticlă de vin de colecție cu etichetă personalizată sau o agendă din lemn/piele;
Experiențe în doi: Un weekend la SPA, bilete la teatru sau concert ori o cină romantică la un restaurant apreciat.
Nunta de Aur (50 de ani):
Bijuterii din aur sau perle naturale: Inele gravate cu mesajul aniversar, lanțuri, butoni din aur sau un set de colier și cercei cu perle naturale;
Amintiri de familie și artă: Un tablou pictat sau un colaj foto cu povestea celor 50 de ani, un album handmade sau un arbore genealogic gravat;
Cadouri utile și confortabile: Lenjerii de pat din bumbac damasc, halate moi, un espressor de cafea sau un aparat electrocasnic care le ușurează rutina zilnică;
Sejururi relaxante: O vacanță liniștită într-o stațiune balneară sau o escapadă scurtă, adaptată nivelului lor de confort, fără drumuri obositoare.
2 ani de căsătorie – Nunta de bumbac:
lenjerie de pat personalizată, halate de baie din bumbac premium, perne brodate cu inițiale.
3 ani de căsătorie – Nunta de piele:
agende din piele, portofele elegante, brățări personalizate sau genți din piele naturală.
4 ani de căsătorie – Nunta de mătase / flori:
buchete de flori proaspete, eșarfe din mătase naturală, lenjerii fine sau tablouri florale.
5 ani de căsătorie – Nunta de lemn
obiecte din lemn lucrate manual, rame foto sculptate, mobilier simbolic sau copaci plantați împreună.
6 ani de căsătorie – Nunta de fier
accesorii din fier forjat, suporturi de lumânări, obiecte decorative cu design industrial.
7 ani de căsătorie – Nunta de lână / cupru
pături călduroase, șaluri din lână naturală, bijuterii sau obiecte din cupru.
8 ani de căsătorie – Nunta de bronz
statui sau figurine din bronz, ceasuri vintage, rame sau plachete decorative.
9 ani de căsătorie – Nunta de salcie / ceramică
vase ceramice pictate manual, coșuri din salcie, obiecte de artă sau suveniruri lucrate manual.
10 ani de căsătorie – Nunta de aluminiu
rame gravate, bijuterii din aluminiu anodizat, obiecte personalizate sau o vacanță-surpriză.
11 ani de căsătorie – Nunta de oțel
ceasuri din oțel, bijuterii inoxidabile, obiecte utile și durabile.
12 ani de căsătorie – Nunta de mătase / in
haine sau accesorii din mătase și in, perdele personalizate, lenjerii premium.
13 ani de căsătorie – Nunta de dantelă
lenjerii elegante, decorațiuni cu dantelă, tablouri cu motive florale.
14 ani de căsătorie – Nunta de fildeș / opal
bijuterii cu opal, obiecte albe, decorațiuni simbolice.
15 ani de căsătorie – Nunta de cristal
pahare de cristal gravate, decorațiuni, lămpi sau obiecte artistice.
20 ani de căsătorie – Nunta de porțelan
seturi de ceai, farfurii pictate manual, piese de colecție.
30 ani de căsătorie – Nunta de perlă
coliere cu perle, bijuterii fine, simboluri marine.
35 ani de căsătorie – Nunta de coral
bijuterii în nuanțe calde, artă marină, decorațiuni exotice.
40 ani de căsătorie – Nunta de rubin
bijuterii cu rubin, cadouri elegante în nuanțe de roșu, tablouri simbolice.
45 ani de căsătorie– Nunta de safir
bijuterii, obiecte de artă în tonuri de albastru, decorațiuni elegante.
55 ani de căsătorie – Nunta de smarald
bijuterii cu smarald, cadouri verzi, excursii în natură.
60 ani de căsătorie – Nunta de diamant
bijuterii cu diamante, albume de familie, documentare video.
65 ani de căsătorie – Nunta de fier / albastru
obiecte decorative albastre, sculpturi, mesaje de la familie.
70 ani de căsătorie – Nunta de platină
bijuterii din platină, trofee aniversare, interviuri de familie.
75 ani de căsătorie – Nunta de diamant auriu
bijuterii combinate, fotografii aniversare cu generații reunite.
80 ani de căsătorie – Nunta de stejar
obiecte din stejar, copaci plantați în onoarea cuplului, ceremonii comemorative.
85 ani de căsătorie – Nunta de marmură
sculpturi, plachete, artă personalizată.
90 ani de căsătorie – Nunta de granit
piatră gravată, cadouri simbolice de familie, diplome onorifice.
95 ani de căsătorie – Nunta de onix
bijuterii, istoria vieții lor într-o carte sau film.
100 ani de căsătorie – Nunta de os (foarte rar întâlnită)
Reprezintă simbolul eternității, al unei legături care a supraviețuit vieții însăși, astfel că în acest caz cel mai potrivit gest ar putea fi o recunoaștere oficială, un interviu pentru istoria locală sau chiar o ceremonie simbolică, potrivit blogului cadourisiperle.ro
Mesaje de aniversare a căsătoriei
Mesajele de acest gen diferă în funcție de destinatar și modalitatea prin care sunt transmise.
Astfel, pentru soț sau soție pot fi romantice:
„Mulțumesc pentru răbdare, râsete și fiecare moment construit împreună”;
„Încă un an alături de tine, și te aleg din nou în fiecare zi”;
„La mulți ani de aniversarea căsătoriei! Ești acasă, cel mai bun prieten și iubirea mea”.
Pentru prieteni sau familie pot fi sincere, dar mai ales calde:
„Sunteți o inspirație pentru noi. Vă dorim mulți ani frumoși și plini de armonie împreună”;
„Felicitări pentru încă un an de «noi»! Să vă fie casa plină de iubire, sănătate și liniște”.
Prin SMS, care pot fi scurte:
„Casă de piatră în continuare și la mulți ani fericiți împreună!”;
„La mulți ani de aniversarea căsătoriei! Să vă fie povestea mereu frumoasă”.
Dar mesajele de aniversare pot fi și amuzante:
„Un an nou împreună: mai multă iubire, mai puțin stres și mai multe vacanțe”;
„La mulți ani! Felicitări că ați mai trecut un an fără să vă mutați în camere separate”.
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