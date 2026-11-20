Publicat 20 nov. 2026, 13:14 Actualizat 20 nov. 2026, 14:31

În funcție de anii trecuți de la nuntă, fiecare cuplu își aniversează căsniciile, care pot fi - printre altele - de hârtie, de lemn, de argint, de aur și de diamant.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre casatorieaniversare casatorieaniversaricasnicie