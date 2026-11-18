Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 18 nov. 2026, 19:41

Folosită cel mai adesea pentru murături sau mâncăruri sărate, conopida poate deveni ingredientul unui desert surprinzător. Rețeta de dulceață cu vanilie, propusă de călugărul Efrem Băndărică, are nevoie de doar câteva ingrediente.

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