Folosită cel mai adesea pentru murături sau mâncăruri sărate, conopida poate deveni ingredientul unui desert surprinzător. Rețeta de dulceață cu vanilie, propusă de călugărul Efrem Băndărică, are nevoie de doar câteva ingrediente.
Conopida ajunge, de cele mai multe ori, în borcanele cu murături sau este folosită la prepararea unor mâncăruri sărate. Puțini s-ar gândi însă că această legumă poate fi transformată într-un desert, iar rezultatul este o dulceață aromată, în care vanilia completează gustul ingredientului principal.
Rețeta de dulceață de conopidă este prezentată de călugărul Efrem Băndărică și demonstrează că legumele pot avea întrebuințări mai puțin obișnuite în bucătărie. Preparatul necesită ingrediente simple și nu presupune tehnici complicate.
Pentru un kilogram de conopidă curățată sunt necesare 800 de grame de zahăr, 300 de mililitri de apă și 50 de mililitri de suc de lămâie. Aroma este dată de o păstaie de vanilie sau, pentru o variantă mai comodă, de două lingurițe de extract natural de vanilie. Opțional, se poate adăuga și coaja unei lămâi.
Cum se pregătește conopida înainte de fierbere
Primul pas constă în spălarea legumei și desfacerea acesteia în bucăți mici. Conopida trebuie apoi opărită timp de două minute în apă clocotită. Imediat după această etapă, bucățile se transferă într-un vas cu apă rece, după care se lasă la scurs.
Între timp, se pregătește siropul în care va fierbe conopida. Apa și zahărul se pun într-o cratiță și se lasă pe foc până când zahărul se dizolvă complet, iar lichidul începe să capete consistență.
După ce siropul s-a legat, se adaugă sucul de lămâie și vanilia. Dacă este folosită păstaia, aceasta trebuie despicată, iar semințele răzuite se pun în compoziție pentru a-i oferi aroma specifică.
Dulceața se fierbe până când bucățile de conopidă devin translucide
Bucățile de conopidă pregătite anterior se introduc în sirop și se fierb la foc mic. Pe parcursul preparării, compoziția trebuie amestecată cu grijă, astfel încât leguma să nu se zdrobească.
Dulceața este gata atunci când conopida devine ușor translucidă, iar siropul ajunge la consistența dorită. În acel moment, focul se oprește, iar păstaia de vanilie se îndepărtează din compoziție.
Preparatul se transferă apoi în borcane de sticlă sterilizate. Dulceața de conopidă cu vanilie este o rețetă mai puțin cunoscută, care schimbă complet felul în care este folosită această legumă în bucătărie.
Călugărul Efrem Băndărică, de la Mănăstirea Dervent din Dobrogea, este cunoscut în mediul online pentru rețetele culinare pe care le împărtășește cu publicul.