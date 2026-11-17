Publicat 17 nov. 2026, 11:16 Actualizat 17 nov. 2026, 12:02

Anul acesta, vor fi organizate mai multe Târguri de Crăciun în Capitală, dar cel mai așteptat este cel din Piața Constituției. Aici, pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați, bucureștenii și turiștii vor putea găsi o atmosferă dedicată tradițiilor sărbătorilor de iarnă.

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