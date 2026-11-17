Anul acesta, vor fi organizate mai multe Târguri de Crăciun în Capitală, dar cel mai așteptat este cel din Piața Constituției. Aici, pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați, bucureștenii și turiștii vor putea găsi o atmosferă dedicată tradițiilor sărbătorilor de iarnă.
Deschiderea oficială (27 noiembrie 2026): de la ora 17:00
Luni – Vineri: 12:00 – 22:00
Sâmbătă – Duminică și Zile de sărbătoare: 10:00 – 22:00
Concerte și evenimente
Pe scena Târgului de Crăciun din Piața Constituției vor urca, în perioada 27 noiembrie - 27 decembrie, mai multe trupe de muzică tradițională și artiști renumiți, dar și grupuri de colindători, coruri sau trupe pentru copii. Însă, programul detaliat pe zile și ore urmează să fie comunicat ulterior de organizatori.
Principalele atracții de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției:
Bradul uriaș de Crăciun și Căsuța lui Moș Crăciun (unde copiii pot lăsa scrisori și se pot întâlni cu elfii);
Roată panoramică și carusel cu etaj;
Căsuțe cu produse tradiționale, decorațiuni, artizanat și zonă gastronomică de iarnă (mâncăruri calde, dulciuri, vin fiert, ceai cald).
Deci, cel mai indicat ar fi să folosiți transportul în comun, fie cel subteran sau de suprafață:
Cu metroul
• Stația Izvor (magistralele M1 și M3) este cea mai apropiată opțiune, aflată la câteva minute de mers pe jos până în Piața Constituției.
• Stația Piața Unirii (magistralele M1, M2 și M3) – de aici ai de mers pe jos aproximativ un kilometru.
Cu autobuzul și troleibuzul
• Linii care opresc în apropiere: 104, 123, 205, 312, 385, troleibuzele 63, 73 și 74, dar și toate liniile de noapte.
• Stații utile în zonă: Piața Constituției, 11 Iunie, Piața Regina Maria, Piața Francofoniei, Calea 13 Septembrie, CEC sau Pod Izvor.
Cu tramvaiul
• Liniile 7, 27, 32 (linii din zona Piața Unirii).
Alte Târguri de Crăciun din București
„Poveste de Crăciun” - Opera Comică pentru Copii
„Poveste de Crăciun” se desfășoară între 20 noiembrie și 22 decembrie 2026, în Grădina OCC, pe Calea Giulești nr. 16. Ediția din 2026 se numește „La înălțimea celor mici”. Accesul în grădină este gratuit, iar atracțiile se plătesc cu tichete, potrivit paginii oficiale a Operei Comice pentru Copii.
West Side Christmas Market - Parcul Drumul Taberei
West Side Christmas Market este organizat în Parcul Drumul Taberei, între 26 noiembrie și 27 decembrie 2026.
Târg de Crăciun, în premieră, în Parcul Lumea Copiilor
Parcul Lumea Copiiilor, din Sectorul 4, găzduiește pentru prima dată un Târg de Crăciun, iar evenimentul va avea loc între 27 noiembrie și 28 decembrie.
Denumit „Tărâmul de gheață”, Târgul își așteaptă vizitatorii cu atracții precum balon cu aer cald, Caravana Animalelor Magice, tiroliană și zone interactive, delicii de iarnă și diverse ateliere pentru copii.
De asemenea, vor avea loc și mai multe concerte, primele anunțate fiind Direcția 5 (pe 28 noiembrie), Fuego (pe 1 decembrie) și Ștefan Bănică Jr. (pe 23 decembrie).