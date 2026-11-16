De ce apare condensul pe ferestre în sezonul rece. Când trebuie să te îngrijoreze umezeala din casă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 nov. 2026, 10:50

Odată cu venirea sezonului rece, tot mai multe persoane se confruntă cu o problemă aparent banală, dar care poate ascunde un nivel ridicat de umiditate în locuință și anume geamurile aburite și acoperite cu picături de apă dimineața. Deși condensul ocazional nu reprezintă neapărat un motiv de îngrijorare, umezeala persistentă poate favoriza apariția mucegaiului și deteriorarea pereților.

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