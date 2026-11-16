De ce apare condensul pe ferestre în sezonul rece. Când trebuie să te îngrijoreze umezeala din casă

Odată cu venirea sezonului rece, tot mai multe persoane se confruntă cu o problemă aparent banală, dar care poate ascunde un nivel ridicat de umiditate în locuință și anume geamurile aburite și acoperite cu picături de apă dimineața. Deși condensul ocazional nu reprezintă neapărat un motiv de îngrijorare, umezeala persistentă poate favoriza apariția mucegaiului și deteriorarea pereților.
De ce apare condensul pe geamuri în sezonul rece
Condensul se formează atunci când aerul cald și umed din interiorul locuinței intră în contact cu suprafața rece a ferestrei. Vaporii de apă se transformă în picături, fenomen întâlnit mai ales toamna târziu și iarna, când diferențele de temperatură dintre interior și exterior sunt mai mari.
Printre principalele surse de umiditate din locuință se numără gătitul, dușurile, respirația, uscarea rufelor în interior și plantele de apartament.
Câteva picături de apă apărute dimineața sau după gătit nu indică automat o problemă. În schimb, dacă geamurile sunt ude zilnic, apa se adună pe pervaz, iar umezeala persistă mai multe ore, este posibil ca nivelul de umiditate din casă să fie prea ridicat.
Care este nivelul optim de umiditate în locuință
O metodă simplă prin care poți verifica dacă aerul din casă este prea umed este folosirea unui higrometru. Acest aparat măsoară umiditatea relativă și te ajută să identifici eventualele probleme.
În sezonul rece, un interval de aproximativ 40-60% este considerat rezonabil pentru multe locuințe. Atunci când umiditatea depășește frecvent pragul de 60%, iar ferestrele sunt reci, crește riscul apariției condensului.
Mai mult, umiditatea ridicată menținută perioade îndelungate poate favoriza dezvoltarea mucegaiului, în special în colțurile camerelor, pe pereții exteriori și în spatele mobilierului.
Cum trebuie aerisită corect locuința pentru a elimina condensul
Una dintre cele mai eficiente metode de reducere a umidității este aerisirea regulată. Specialiștii recomandă aerisirea intensă pentru câteva minute, cu ferestrele deschise larg, în locul menținerii acestora întredeschise timp de mai multe ore.
Dacă este posibil, deschiderea ferestrelor din camere diferite poate crea un curent de aer și poate accelera schimbul de aer.
Este recomandat să aerisești locuința dimineața, după duș și după prepararea mâncării. În baie, ventilatorul de evacuare trebuie folosit atunci când există, iar în bucătărie este utilă pornirea hotei pentru eliminarea vaporilor.
Trebuie verificat însă dacă hota evacuează aerul în exterior sau doar îl recirculă prin filtre.
Rufele uscate în casă, una dintre cauzele umidității ridicate
Uscarea hainelor în interior poate contribui semnificativ la creșterea umidității. Apa din țesături se evaporă treptat și ajunge în aerul din locuință.
Dacă nu ai posibilitatea să usuci rufele afară sau într-un uscător, este recomandat să alegi o cameră bine ventilată și să aerisești corespunzător.
În locuințele în care umiditatea rămâne ridicată, un dezumidificator poate fi o soluție utilă.
De asemenea, evită să lipești dulapurile voluminoase de pereții exteriori reci. Lipsa circulației aerului în spatele mobilierului poate favoriza apariția condensului și a mucegaiului.
Când trebuie să te îngrijoreze geamurile ude
Condensul nu trebuie ignorat atunci când apare zilnic și în cantități mari. Picăturile care curg pe sticlă, petele negre de pe garnituri sau pereți, mirosul persistent de umezeală și deteriorarea vopselei pot indica o problemă care necesită atenție.
Primul pas este verificarea umidității și îmbunătățirea ventilației. Dacă situația nu se remediază, trebuie luate în calcul și alte cauze, precum infiltrațiile de apă, punțile termice sau problemele sistemului de ventilație.
Un alt detaliu important este locul în care apare umezeala. Condensul de pe suprafața interioară a geamului nu este același lucru cu umezeala formată între foile de sticlă ale unei ferestre termoizolante. Dacă apa se află între panourile de sticlă și nu poate fi ștearsă, este posibil ca etanșarea pachetului de geam să fie compromisă.
Așadar, câteva picături de apă pe fereastră într-o dimineață rece nu reprezintă neapărat un motiv de alarmă. Însă geamurile ude în fiecare zi, apa acumulată pe pervaz și primele semne de mucegai sunt indicii clare că umiditatea și ventilația locuinței trebuie verificate.