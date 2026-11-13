Colivă: cât timp se fierbe grâul și rețeta tradițională. Ce grâu alegi
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Coliva este unul dintre preparatele nelipsite de la înmormântări, parastase și zilele de pomenire a celor adormiți. Rețeta tradițională are la bază grâul fiert, amestecat cu nucă și zahăr, iar la final este decorat, de cele mai multe ori, cu o cruce. Deși ingredientele sunt simple, prepararea cere răbdare, mai ales în etapa de fierbere.
Pentru o colivă reușită contează atât tipul de grâu ales, cât și timpul de fierbere și momentul în care sunt adăugate ingredientele. Iată cum pregătești rețeta de colivă, pas cu pas, și ce trebuie să știi înainte să începi.
Ce grâu alegi pentru colivă
Pentru colivă se folosește grâu, cel mai adesea sub formă de arpacaș. Acesta este grâu decorticat, din care a fost îndepărtat învelișul exterior, și are avantajul că fierbe mai repede decât boabele întregi. În magazine se găsește, de regulă, la raionul de cereale sau în magazinele cu produse alimentare de bază.
Alege arpacaș de grâu, nu arpacaș de orz, și verifică ambalajul înainte de cumpărare. Boabele trebuie să fie curate, fără impurități și fără urme de umezeală. Dacă preferi varianta tradițională cu grâu întreg, timpul de pregătire va fi mai lung, iar înmuierea devine importantă.
Pentru o colivă de aproximativ 10-12 porții, poți folosi:
500 g arpacaș de grâu;
aproximativ 1,5 litri de apă;
un praf de sare;
200-250 g zahăr, după gust;
200 g nucă măcinată;
100 g biscuiți populari măcinați sau pesmet;
coaja rasă de la o lămâie;
vanilie sau esență de rom;
zahăr pudră, cacao și bomboane pentru decor.
Cantitățile de zahăr și nucă pot fi ajustate în funcție de preferințe și de consistența dorită.
Înmuierea și fierberea
Primul pas este spălarea arpacașului în mai multe ape reci, până când apa devine limpede. Îndepărtează eventualele impurități sau boabe deteriorate.
Arpacașul poate fi lăsat la înmuiat câteva ore sau peste noapte, pentru a scurta timpul de fierbere. Dacă folosești grâu întreg, înmuierea timp de 8-12 ore este recomandată.
Pune arpacașul într-o oală încăpătoare, adaugă aproximativ 1,5 litri de apă pentru 500 g de produs și un praf de sare. Fierbe la foc mic, cu capacul ușor întredeschis, pentru a evita revărsarea. Amestecă din când în când, mai ales spre final, ca boabele să nu se lipească de fundul vasului.
Cât fierbe grâul pentru colivă? În cazul arpacașului, timpul este de aproximativ 40-60 de minute, în funcție de sortiment și de cât de mult a fost înmuiat. Este gata când boabele s-au deschis, sunt moi la interior, iar cea mai mare parte a apei a fost absorbită. Dacă grâul nu este suficient de fiert, dar lichidul a scăzut, mai poți adăuga puțină apă fierbinte.
Grâul întreg are nevoie de mai mult timp: după înmuiere, poate fierbe peste două ore. Nu te baza exclusiv pe cronometru. Gustă câteva boabe pentru a verifica dacă sunt bine pătrunse.
După fierbere, lasă grâul să se răcească complet. Ideal este să îl pregătești cu o seară înainte și să îl lași acoperit, astfel încât să nu se usuce la suprafață.
Compoziția cu nucă și zahăr
După ce grâul s-a răcit, îl poți amesteca cu restul ingredientelor. Adaugă zahărul, nuca măcinată, biscuiții sau pesmetul, coaja de lămâie și vanilia. Amestecă treptat, pentru ca ingredientele să se distribuie uniform.
Un detaliu important pentru rețeta de colivă este să nu pui zahărul în grâul fierbinte. Acesta se dizolvă și poate lăsa prea mult lichid, iar compoziția devine moale și greu de modelat. De aceea, este bine să aștepți răcirea completă.
Nuca oferă gust și consistență, în timp ce biscuiții măcinați sau pesmetul ajută la absorbția umezelii. Dacă amestecul este prea moale, mai adaugă puțin pesmet sau nucă. Dacă este prea dens, poți încorpora o cantitate mică de lichid păstrat de la fierbere.
Ornarea
Așază compoziția pe un platou sau într-o tavă și nivelează suprafața cu o spatulă. Coliva trebuie să fie suficient de fermă pentru a-și păstra forma.
Pentru decor, poți folosi un strat subțire de pesmet sau biscuiți măcinați, urmat de zahăr pudră. Crucea se poate realiza din cacao, nucă, bomboane mici sau ornamente speciale din zahăr. Unele gospodine adaugă și inițialele persoanei pomenite ori modele simple pe marginea platoului.
Ornarea se face, de preferat, în ziua în care coliva este dusă la biserică. În acest fel, zahărul pudră rămâne mai uscat, iar decorul își păstrează aspectul.
Când se face colivă
Coliva este pregătită în special pentru slujbele de înmormântare și pentru pomenirile celor adormiți. În tradiția ortodoxă, se duce la biserică la parastasele de 3, 9 și 40 de zile, la pomenirile de 3, 6 și 9 luni, la un an și la pomenirile anuale. De asemenea, se pregătește cu ocazia sâmbetelor dedicate pomenirii morților, cunoscute drept Moșii.
De regulă, coliva se pregătește cu o zi înainte de slujbă. Grâul este fiert și lăsat să se răcească, iar compoziția se definitivează ulterior, înainte de ornare.
Dincolo de rețetă, coliva are o semnificație religioasă importantă. Grâul simbolizează învierea, prin asemănarea cu bobul care ajunge în pământ și apoi rodește. Preparatul este binecuvântat la biserică și împărțit celor prezenți, ca gest de pomenire și milostenie.
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