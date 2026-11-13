Colivă: cât timp se fierbe grâul și rețeta tradițională. Ce grâu alegi

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 13 nov. 2026, 23:04

Coliva este unul dintre preparatele nelipsite de la înmormântări, parastase și zilele de pomenire a celor adormiți. Rețeta tradițională are la bază grâul fiert, amestecat cu nucă și zahăr, iar la final este decorat, de cele mai multe ori, cu o cruce. Deși ingredientele sunt simple, prepararea cere răbdare, mai ales în etapa de fierbere.

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