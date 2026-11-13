Vineri 13, ziua care aduce frica de ghinion. Cum se numește Cum se numește frica de această dată din calendar?

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 13 nov. 2026, 13:07

Se spune că frumusețea stă în ochiul privitorului. La fel se întâmplă și cu teama că ceva rău ni s-ar putea întâmpla, mai ales atunci când avem impresia că anumite evenimente sunt predestinate. Un astfel de exemplu este ziua de vineri 13. Pentru unii, este doar o zi obișnuită de vineri. Alții, însă, sunt de-a dreptul paralizați de teama că ghinionul ar putea lovi la orice pas. Ei bine, dacă faceți parte din cea de-a doua categorie, trebuie să știți că această spaimă are și o denumire specială.

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