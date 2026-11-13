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Vineri 13, ziua care aduce frica de ghinion. Cum se numește Cum se numește frica de această dată din calendar?

Afisul filmului "Vineri 13" - (Profimedia)

Afisul filmului "Vineri 13" - (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 13 nov. 2026, 13:07

Se spune că frumusețea stă în ochiul privitorului. La fel se întâmplă și cu teama că ceva rău ni s-ar putea întâmpla, mai ales atunci când avem impresia că anumite evenimente sunt predestinate. Un astfel de exemplu este ziua de vineri 13. Pentru unii, este doar o zi obișnuită de vineri. Alții, însă, sunt de-a dreptul paralizați de teama că ghinionul ar putea lovi la orice pas. Ei bine, dacă faceți parte din cea de-a doua categorie, trebuie să știți că această spaimă are și o denumire specială.

Dacă că este frică de ziua de vineri, 13, acest sentiment este denumit de psihologi paraskevidekatriaphobia.

Termenul provine din greacă:

  • Paraskevi = vineri

  • Dekatria = treisprezece

  • Phobia = frică

Paternitatea termenului, apărut în jurul anului 1990, îi este atribuită psihoterapeutului american Dr. Donald E. Dossey, specialist în fobii și managementul stresului. Una dintre cele mai vechi atestări în presa americană datează din 11 aprilie 1990, într-un articol publicat de The Post-Standard din Syracuse

Nu este singura denumire asociată acestei superstiții. Teama de numărul 13, indiferent de context, poartă numele de triskaidekaphobia.

Chiar dacă nu există dovezi științifice că ziua de vineri 13 ar aduce ghinion, pentru cei superstițioși, data rămâne un motiv suficient să fie ceva mai precauți.

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