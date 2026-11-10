Cum faci cea mai bună varză murată pentru sarmale. Greșeala banală care îi poate schimba complet gustul

Publicat 10 nov. 2026, 16:14 Actualizat 10 nov. 2026, 16:16

Varza murată nu lipsește de pe mesele românilor în preajma sărbătorilor de iarnă, fiind ingredientul de bază pentru unele dintre cele mai îndrăgite preparate tradiționale: sarmalele. Pentru ca acestea să iasă fragede și gustoase, este important ca varza să fie pregătită corespunzător încă din momentul în care este pusă la murat.

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