De la legendă a rock-ului alernativ la cel mai lăudat model al eleganței masculine după 50 de ani

Publicat 7 nov. 2026, 13:59 Actualizat 7 nov. 2026, 14:07

La 53 de ani, Josh Homme redefinește ideea de eleganță masculină. Liderul legendarei trupe de rock alternativ Queens of the Stone Age a devenit una dintre surprizele industriei fashion, după debutul său spectaculos la Paris Fashion Week. Considerat de mulți un nou simbol al stilului masculin matur, artistul a atras admirația publicului și a presei internaționale, care l-au transformat peste noapte într-una dintre cele mai comentate prezențe din lumea modei.

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