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Lifestyle· 2 min citire

De la legendă a rock-ului alernativ la cel mai lăudat model al eleganței masculine după 50 de ani

Josh Homme la Paris Fashion Week (foto: Estrop/Getty Images)

Josh Homme la Paris Fashion Week (foto: Estrop/Getty Images)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat7 nov. 2026, 13:59
Actualizat7 nov. 2026, 14:07

La 53 de ani, Josh Homme redefinește ideea de eleganță masculină. Liderul legendarei trupe de rock alternativ Queens of the Stone Age a devenit una dintre surprizele industriei fashion, după debutul său spectaculos la Paris Fashion Week. Considerat de mulți un nou simbol al stilului masculin matur, artistul a atras admirația publicului și a presei internaționale, care l-au transformat peste noapte într-una dintre cele mai comentate prezențe din lumea modei.

Puțini și-ar fi imaginat că, la 53 de ani, liderul trupei Queens of the Stone Age va cuceri nu doar festivalurile rock, ci și lumea modei de lux. În ultimele săptămâni, Josh Homme a devenit una dintre cele mai comentate prezențe din industria fashion, după ce și-a făcut debutul ca manechin la Paris Fashion Week, scrie Bluntmag.

Muzicianul american a defilat pentru celebra casă belgiană Ann Demeulemeester, în cadrul prezentării colecției Spring/Summer 2027, semnate de directorul creativ Stefano Gallici.

Josh Homme (august 2026 - Profimedia)

Josh Homme (august 2026 - Profimedia)

Îmbrăcat într-un costum cu dungi, o cămașă bleu și un fular subțire cu buline și într-o formă fizică de invidiat, Homme a atras imediat atenția, iar defilarea sa a devenit rapid un moment viral.

Revista GQ nota că artistul a „incendiat” rețelele sociale după debutul său pe podium, iar reacțiile au fost surprinzător de entuziaste. Mulți au remarcat combinația rară dintre eleganța matură, carisma de rockstar și atitudinea relaxată care l-a consacrat de-a lungul carierei.

Presa de lifestyle vorbește deja despre transformarea sa într-un adevărat „silver fox”. Într-un articol publicat de The Daily Beast, jurnaliștii observă că artistul „a adus pe podium farmecul unui bărbat matur”, iar comentariile fanilor au mers în aceeași direcție: „îmbătrânește ca un vin bun”, „aura lui este nelimitată” sau „știe exact ce efect are asupra publicului”.

Queens of the Stone Age a vândut peste 2,7 milioane de albume la nivel mondial, dar trupa condusă de Josh Homme a generat peste 6 miliarde de streamuri și este considerată una dintre cele mai importante formații de rock alternativ ale ultimelor trei decenii.

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