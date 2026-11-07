De la legendă a rock-ului alernativ la cel mai lăudat model al eleganței masculine după 50 de ani

La 53 de ani, Josh Homme redefinește ideea de eleganță masculină. Liderul legendarei trupe de rock alternativ Queens of the Stone Age a devenit una dintre surprizele industriei fashion, după debutul său spectaculos la Paris Fashion Week. Considerat de mulți un nou simbol al stilului masculin matur, artistul a atras admirația publicului și a presei internaționale, care l-au transformat peste noapte într-una dintre cele mai comentate prezențe din lumea modei.
Puțini și-ar fi imaginat că, la 53 de ani, liderul trupei Queens of the Stone Age va cuceri nu doar festivalurile rock, ci și lumea modei de lux. În ultimele săptămâni, Josh Homme a devenit una dintre cele mai comentate prezențe din industria fashion, după ce și-a făcut debutul ca manechin la Paris Fashion Week, scrie Bluntmag.
Muzicianul american a defilat pentru celebra casă belgiană Ann Demeulemeester, în cadrul prezentării colecției Spring/Summer 2027, semnate de directorul creativ Stefano Gallici.
Josh Homme (august 2026 - Profimedia)
Îmbrăcat într-un costum cu dungi, o cămașă bleu și un fular subțire cu buline și într-o formă fizică de invidiat, Homme a atras imediat atenția, iar defilarea sa a devenit rapid un moment viral.
Revista GQ nota că artistul a „incendiat” rețelele sociale după debutul său pe podium, iar reacțiile au fost surprinzător de entuziaste. Mulți au remarcat combinația rară dintre eleganța matură, carisma de rockstar și atitudinea relaxată care l-a consacrat de-a lungul carierei.
Presa de lifestyle vorbește deja despre transformarea sa într-un adevărat „silver fox”. Într-un articol publicat de The Daily Beast, jurnaliștii observă că artistul „a adus pe podium farmecul unui bărbat matur”, iar comentariile fanilor au mers în aceeași direcție: „îmbătrânește ca un vin bun”, „aura lui este nelimitată” sau „știe exact ce efect are asupra publicului”.
Queens of the Stone Age a vândut peste 2,7 milioane de albume la nivel mondial, dar trupa condusă de Josh Homme a generat peste 6 miliarde de streamuri și este considerată una dintre cele mai importante formații de rock alternativ ale ultimelor trei decenii.