Ce se întâmplă dacă decongelezi alimentele și le pui din nou în congelator. Greșeala care îți poate pune sănătatea în pericol

Obiceiul de a scoate alimentele din congelator, de a le lăsa să se dezghețe și apoi de a le congela din nou este întâlnit în multe gospodării. De cele mai multe ori, oamenii recurg la această soluție atunci când au dezghețat mai multă carne, pește sau legume decât aveau nevoie. Deși pare o metodă practică pentru a evita aruncarea mâncării, recongelarea poate favoriza dezvoltarea bacteriilor și poate crește riscul apariției toxiinfecțiilor alimentare.
Congelarea prelungește perioada în care produsele pot fi păstrate, însă temperaturile foarte scăzute nu elimină toate microorganismele. Unele bacterii supraviețuiesc, iar după ce alimentele se dezgheață pot deveni din nou active. Din acest motiv, condițiile în care sunt păstrate produsele după scoaterea din congelator sunt esențiale.
De ce poate fi periculoasă recongelarea alimentelor
Temperaturile scăzute încetinesc sau blochează temporar multiplicarea multor microorganisme, dar nu garantează distrugerea bacteriilor prezente în alimente. Odată cu decongelarea, acestea își pot relua activitatea și se pot înmulți dacă produsele rămân prea mult timp la temperaturi care favorizează dezvoltarea lor.
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară atrage atenția asupra riscurilor asociate manipulării necorespunzătoare a produselor congelate. Bacteriile care au supraviețuit congelării pot deveni din nou active după dezghețare, motiv pentru care respectarea regulilor de păstrare și preparare este foarte importantă.
Pericolul nu este întotdeauna vizibil. Un aliment poate să arate și să miroasă normal, fără să existe indicii evidente că a devenit nesigur pentru consum.
Pe lângă riscurile pentru sănătate, ciclurile repetate de congelare și decongelare pot afecta și proprietățile produselor. Carnea și peștele își pot pierde din suculență, legumele pot deveni mai moi, iar gustul și textura pot suferi modificări.
Cum trebuie decongelate corect carnea, peștele și legumele
Una dintre cele mai sigure variante pentru dezghețarea alimentelor este păstrarea lor în frigider, unde temperatura este suficient de scăzută pentru a limita dezvoltarea bacteriilor.
Carnea, peștele și fructele de mare trebuie așezate într-un recipient sau pe o tavă, astfel încât lichidul rezultat în urma decongelării să nu intre în contact cu alte produse alimentare. În acest fel poate fi redus riscul contaminării încrucișate.
O greșeală frecventă este lăsarea alimentelor pe blatul din bucătărie, la temperatura camerei, în speranța că se vor dezgheța mai repede. Această metodă nu este recomandată, deoarece suprafața produselor poate ajunge la temperaturi favorabile multiplicării bacteriilor, chiar dacă interiorul este încă înghețat.
Potrivit recomandărilor Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA), alimentele dezghețate în cuptorul cu microunde sau prin metoda apei reci trebuie gătite imediat.
Ce recomandă ANSVSA pentru a evita risipa alimentară
Și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) recomandă evitarea recongelării produselor care au fost deja decongelate.
Pentru a nu ajunge în situația de a arunca mâncarea sau de a o congela din nou, este indicat ca alimentele să fie împărțite în porții înainte de depozitarea în congelator. Astfel, poate fi scoasă doar cantitatea necesară pentru o masă, fără a fi nevoie să fie dezghețat întregul pachet.
O altă măsură importantă este respectarea instrucțiunilor de păstrare de pe ambalaj și evitarea expunerii alimentelor la temperatura camerei pentru perioade îndelungate.
Recongelarea nu este o metodă de a face din nou sigur un aliment care a fost păstrat necorespunzător. Pentru protejarea sănătății, contează atât temperatura la care sunt ținute produsele, cât și timpul petrecut în afara congelatorului.