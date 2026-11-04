Ce se întâmplă dacă decongelezi alimentele și le pui din nou în congelator. Greșeala care îți poate pune sănătatea în pericol

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 nov. 2026, 19:52

Obiceiul de a scoate alimentele din congelator, de a le lăsa să se dezghețe și apoi de a le congela din nou este întâlnit în multe gospodării. De cele mai multe ori, oamenii recurg la această soluție atunci când au dezghețat mai multă carne, pește sau legume decât aveau nevoie. Deși pare o metodă practică pentru a evita aruncarea mâncării, recongelarea poate favoriza dezvoltarea bacteriilor și poate crește riscul apariției toxiinfecțiilor alimentare.

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