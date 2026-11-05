Cât rezistă murăturile după ce deschidem borcanul. O greșeală minoră duce la apariția mucegaiului

Publicat 5 nov. 2026, 19:42 Actualizat 5 nov. 2026, 19:43

Murăturile pregătite în casă sunt nelipsite de pe mesele românilor, în special în sezonul rece. Castraveții, gogoșarii, varza și alte legume conservate în saramură sau oțet pot fi păstrate o perioadă îndelungată, însă situația se schimbă după deschiderea borcanului. Din acel moment, modul în care sunt depozitate și manipulate devine esențial pentru a preveni alterarea.

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