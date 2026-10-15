Murături asortate la butoi pentru iarnă. Rețeta secretă a gospodinelor din Moldova

Murăturile asortate la butoi sunt nelipsite din cămările românilor în sezonul rece. În Moldova, gospodinele păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale moștenite din străbuni și pregătesc, toamna, butoaie întregi cu gogonele, castraveți, pepeni verzi mici, morcovi, țelină și usturoi, pe care le vor consuma pe tot parcursul iernii. Potrivit lor, secretul unor murături gustoase și crocante stă în alegerea legumelor proaspete, în cantitatea potrivită de sare și în folosirea ingredientelor care dau aromă saramurii.
Ingrediente:
Pentru un butoi de aproximativ 30 de litri, sunt necesare următoarele ingrediente:
4 kilograme de castraveți;
4 kilograme de gogonele;
2-3 pepeni verzi mici, special pentru murat;
1,5 kilograme de morcovi;
o țelină mare, cu frunze;
3-4 căpățâni de usturoi;
3-4 rădăcini de hrean;
mărar uscat cu floare;
boabe de piper și boabe de muștar, după gust.
Pentru saramură se folosesc 40 de grame de sare grunjoasă neiodată la un litru de apă. Cantitatea totală de apă depinde de volumul legumelor și de modul în care acestea sunt așezate în butoi.
Cum se prepară saramura pentru murături
Primul pas este spălarea atentă a tuturor legumelor. Castraveții și gogonelele trebuie să fie tari și fără porțiuni deteriorate. Pepenii se aleg mici, sănătoși și fără lovituri, iar morcovii și țelina se curăță și se taie în bucăți potrivite.
Pe fundul butoiului se așază mărar uscat, bucăți de hrean, usturoi și frunze de țelină. Legumele se pun apoi în straturi, alternând castraveții, gogonelele, pepenii, morcovii și țelina. Printre acestea se adaugă usturoi și condimente, pentru un plus de aromă.
Saramura se prepară prin dizolvarea sării în apă. Aceasta se toarnă peste legume până când sunt acoperite complet. Pentru o fermentare uniformă, legumele trebuie menținute permanent sub nivelul lichidului, folosind o greutate sau un grătar alimentar curat.
Ce trebuie să faci pentru ca murăturile să rămână crocante
Temperatura de păstrare și calitatea ingredientelor influențează rezultatul final. În primele zile, butoiul trebuie verificat frecvent, iar legumele trebuie să rămână acoperite de saramură.
Dacă butoiul are robinet, saramura poate fi recirculată cu ustensile curate pentru a favoriza uniformizarea fermentării. După începerea fermentației, butoiul se păstrează într-un spațiu răcoros, ideal la o temperatură de aproximativ 5-10 grade Celsius, după ce fermentarea inițială s-a desfășurat corespunzător.
Hreanul, usturoiul, mărarul și țelina contribuie la aroma specifică murăturilor tradiționale. Pentru siguranță, trebuie folosit un butoi alimentar curat, iar murăturile trebuie păstrate permanent sub saramură. Apariția mucegaiului pufos sau a unui miros putred reprezintă un motiv pentru a nu consuma produsul.
Murături asortate pentru toată iarna
Combinația de castraveți, gogonele, pepeni verzi mici, morcovi și țelină oferă o varietate de gusturi și texturi. Murăturile pot fi servite alături de preparate tradiționale românești, fripturi, tocănițe sau mâncăruri cu fasole.
Atenție! Respectarea proporției de sare, alegerea atentă a legumelor și păstrarea corespunzătoare sunt pași importanți pentru obținerea unor murături aromate. Rețeta poate fi adaptată în funcție de capacitatea butoiului și de cantitatea de legume disponibilă.