Murături asortate la butoi pentru iarnă. Rețeta secretă a gospodinelor din Moldova

Publicat 15 oct. 2026, 15:41 Actualizat 15 oct. 2026, 15:42

Murăturile asortate la butoi sunt nelipsite din cămările românilor în sezonul rece. În Moldova, gospodinele păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale moștenite din străbuni și pregătesc, toamna, butoaie întregi cu gogonele, castraveți, pepeni verzi mici, morcovi, țelină și usturoi, pe care le vor consuma pe tot parcursul iernii. Potrivit lor, secretul unor murături gustoase și crocante stă în alegerea legumelor proaspete, în cantitatea potrivită de sare și în folosirea ingredientelor care dau aromă saramurii.

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