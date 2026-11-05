Cât timp rezistă puiul gătit în frigider. Temperatura la care trebuie păstrat pentru a evita riscurile pentru sănătate

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 nov. 2026, 20:02

Carnea de pui este unul dintre cele mai folosite ingrediente în bucătărie, însă păstrarea preparatelor după gătire necesită atenție. Chiar dacă a fost preparată termic, aceasta nu rămâne sigură pentru consum la nesfârșit. Temperatura frigiderului și numărul de zile care au trecut de la preparare sunt două aspecte esențiale pentru prevenirea problemelor de sănătate.

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