Cât timp rezistă puiul gătit în frigider. Temperatura la care trebuie păstrat pentru a evita riscurile pentru sănătate

Carnea de pui este unul dintre cele mai folosite ingrediente în bucătărie, însă păstrarea preparatelor după gătire necesită atenție. Chiar dacă a fost preparată termic, aceasta nu rămâne sigură pentru consum la nesfârșit. Temperatura frigiderului și numărul de zile care au trecut de la preparare sunt două aspecte esențiale pentru prevenirea problemelor de sănătate.
Specialiștii în siguranță alimentară recomandă ca puiul gătit să fie consumat, în general, în cel mult trei-patru zile, dacă a fost depozitat corespunzător. Depășirea acestui interval poate crește riscul ca alimentul să se altereze și să devină periculos.
Cât timp poate fi păstrat puiul gătit în frigider
Potrivit recomandărilor experților, preparatele din carne de pui pot fi păstrate în frigider aproximativ trei-patru zile, cu condiția ca temperatura să nu depășească 4 grade Celsius.
Donald Schaffner, profesor la Universitatea Rutgers, explică faptul că puiul gătit corect nu ar trebui să prezinte riscuri în acest interval dacă este ținut la temperatura potrivită. Totuși, calitatea preparatului scade în timp, motiv pentru care consumul în primele trei-patru zile este recomandat.
Există și opinii potrivit cărora unele resturi alimentare ar putea rezista mai mult în condiții ideale de depozitare. Cu toate acestea, pentru siguranță, nu este indicat să te bazezi pe prelungirea perioadei de consum. Regula celor trei-patru zile rămâne o recomandare prudentă pentru puiul gătit păstrat la frigider.
Dacă nu știi cu exactitate ce temperatură are frigiderul sau dacă acesta nu răcește suficient, este important să fii și mai atent la timpul de depozitare.
La ce temperatură trebuie ținut puiul gătit
Temperatura frigiderului joacă un rol esențial în menținerea siguranței alimentelor. Pentru ca puiul gătit să poată fi păstrat în condiții corespunzătoare, frigiderul trebuie setat la cel mult 4 grade Celsius.
Cu cât temperatura este mai scăzută, în limitele recomandate pentru refrigerare, cu atât dezvoltarea microorganismelor este încetinită. În schimb, dacă preparatul este păstrat la temperaturi mai ridicate, riscul de înmulțire a bacteriilor crește.
Pentru o depozitare corectă, puiul trebuie pus la frigider cât mai repede după preparare, în recipiente curate, închise. Nu este recomandat să fie lăsat ore întregi pe masa din bucătărie înainte de a fi refrigerat.
De asemenea, este util să notezi data preparării, mai ales atunci când gătești cantități mai mari și păstrezi resturile pentru zilele următoare.
De ce se poate strica puiul chiar dacă a fost gătit
Prepararea termică distruge numeroase bacterii periculoase care pot exista în carnea crudă. Totuși, acest proces nu garantează că alimentul va rămâne protejat împotriva contaminării și alterării.
După gătire, microorganismele pot ajunge din nou în mâncare prin contactul cu ustensile, suprafețe sau alte alimente. În plus, unele microorganisme pot supraviețui în anumite condiții, iar altele se pot înmulți în timpul depozitării.
Frigiderul încetinește acest proces, dar nu îl oprește complet. Pe măsură ce trec zilele, puiul își poate pierde prospețimea, gustul și textura, iar riscurile pentru consum pot crește.
Este important de reținut că un aliment contaminat nu prezintă întotdeauna modificări evidente. Mirosul și aspectul nu sunt suficiente pentru a confirma că puiul este sigur, așa că respectarea intervalului de păstrare este esențială.
Cum păstrezi corect resturile de pui
Pentru a reduce riscul de alterare, ține cont de câteva reguli simple:
- Pune preparatul la frigider în maximum două ore de la gătire. Dacă temperatura mediului este foarte ridicată, peste 32 de grade Celsius, intervalul recomandat scade la o oră.
- Folosește recipiente curate și închise. Acestea limitează contaminarea și contactul cu alte alimente.
- Menține frigiderul la cel mult 4 grade Celsius. Un termometru pentru frigider te poate ajuta să verifici temperatura reală.
- Consumă puiul în trei-patru zile. Nu prelungi perioada doar pentru că preparatul pare să aibă un aspect normal.
- Congelează resturile dacă nu le vei consuma la timp. Congelarea este o alternativă pentru păstrarea mai îndelungată, dacă este făcută corespunzător.
În cazul în care puiul a stat prea mult la temperatura camerei sau nu știi în ce condiții a fost depozitat, este mai sigur să nu îl consumi.
Respectarea temperaturii de refrigerare și a intervalului recomandat de păstrare sunt măsuri simple care pot preveni riscurile alimentare. Chiar dacă a fost gătită corect, carnea de pui trebuie depozitată cu atenție și consumată la timp.