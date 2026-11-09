Ore cruciale pentru Russell Brand. Fostul star își află azi sentința în dosarul de agresiuni sexuale

Publicat 9 nov. 2026, 14:47 Actualizat 9 nov. 2026, 15:01

Momente decisive pentru Russell Brand. Actorul și comediantul britanic a ajuns luni la un tribunal din Londra pentru a-și afla sentința într-un dosar de agresiuni sexuale, care i-ar putea aduce ani grei de închisoare. Judecătorul a avertizat deja că pedeapsa va fi una „semnificativă”. Zeci de echipe de presă au înconjurat tribunalul, în așteptarea sentinței.

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