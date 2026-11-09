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Ore cruciale pentru Russell Brand. Fostul star își află azi sentința în dosarul de agresiuni sexuale

Russell Brand la tribunal (Profimedia)

Russell Brand la tribunal (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat9 nov. 2026, 14:47
Actualizat9 nov. 2026, 15:01

Momente decisive pentru Russell Brand. Actorul și comediantul britanic a ajuns luni la un tribunal din Londra pentru a-și afla sentința într-un dosar de agresiuni sexuale, care i-ar putea aduce ani grei de închisoare. Judecătorul a avertizat deja că pedeapsa va fi una „semnificativă”. Zeci de echipe de presă au înconjurat tribunalul, în așteptarea sentinței.

Potrivit presei britanice, Russell Brand, în vârstă de 51 de ani, a fost găsit vinovat pentru violarea unei fanele și pentru agresarea sexuală a altor trei femei, fapte care s-ar fi petrecut între 2004 și 2009, scrie The Independent.

Mesaj emoționant pentru soția sa înainte de pronunțarea sentinței

La intrarea în sala de judecată, Brand s-a întors către soția sa, i-a zâmbit și i-a transmis în șoaptă: „Te iubesc, ești bine?”, înainte de a-și face semnul crucii. Gestul surprins de jurnaliști a avut loc cu doar câteva momente înainte de începerea ședinței în care va fi stabilită pedeapsa.

Judecătorul urmează să anunțe sentința după ce, în urma verdictului de săptămâna trecută, i-a transmis fostului star TV să se aștepte la o perioadă îndelungată de detenție.

Victimele au făcut declarații devastatoare. Apar și alte acuzații

În timpul audierilor, una dintre femeile care l-au acuzat pe Brand a declarat că acesta a fost ani la rând „celebrat” de opinia publică în ciuda comportamentului său față de femei.

Mulți ani, pe măsură ce devenea tot mai celebru, era imposibil să nu-l vezi peste tot în media, fiind lăudat pentru comportamentul său dezgustător față de femei, a spus aceasta într-o declarație prezentată în instanță.

Problemele lui Russell Brand nu s-ar opri însă aici. În urma condamnării sale, Poliția londoneză a anunțat că investighează și alte acuzații care îl vizează pe fostul prezentator de televiziune și radio.

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