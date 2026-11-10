Cum te antrenezi iarna? 6 idei ca să rămâi în formă

Scris de Catalina Anghel Publicat: 10 nov. 2026, 18:09

Iarna, temperaturile scăzute și zilele mai scurte te pot face să amâni antrenamentele sau să petreci mai mult timp în casă. Totuși, sezonul rece nu trebuie să însemne o pauză de la mișcare. Există numeroase activități prin care îți poți menține condiția fizică, indiferent dacă preferi să te antrenezi în interior sau în aer liber. De la exerciții simple pe care le poți face acasă până la alergare, mers alert și sporturi de iarnă, ai la dispoziție variante pentru diferite niveluri de pregătire. Descoperă șase idei care te vor ajuta să rămâi activ și să îți adaptezi rutina de antrenament în sezonul rece.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre activitati fizice iarna