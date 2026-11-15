Alimente de post care pot înlocui carnea și lactatele. Idei pentru mesele din cele 40 de zile înainte de Crăciun

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 nov. 2026, 18:09

Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie și se încheie pe 25 decembrie, iar pentru credincioșii care respectă această perioadă urmează 40 de zile în care produsele de origine animală sunt eliminate din alimentație. Renunțarea la carne, lapte, brânzeturi și ouă nu înseamnă însă că mesele trebuie să fie lipsite de gust sau de nutrienții necesari organismului.

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