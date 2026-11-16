Cartofi țărănești la tigaie. Rețeta simplă și delicioasă pe care trebuie să o încerci în Postul Crăciunului 2026!

Suntem în Postul Crăciunului, iar în această perioadă foarte mulți români aleg să se abțină de la mâncărurile de dulce, pe care le înlocuiesc cu preparate din ingrediente de origine vegetală. Dacă ești în căutarea unei rețete simple, gustoase și ușor de pregătit, cartofii țărănești la tigaie pot fi alegerea ideală. Se prepară rapid, cu ingrediente la îndemâna oricui, sunt sățioși și pot fi serviți atât la prânz, cât și la cină. Iată de ce ingrediente ai nevoie și cum poți pregăti această rețetă delicioasă de post!
Ingrediente:
Mod de preparare:
Primul pas este să cureți cartofii de coajă, să îi speli bine și să îi tai în cubulețe potrivite. Pune-i într-o oală cu apă și puțină sare și lasă-i la fiert aproximativ 10-12 minute. Este important să nu îi fierbi prea mult, deoarece trebuie să își păstreze forma atunci când îi vei pune în tigaie.
Între timp, curăță ceapa și toac-o mărunt, apoi spală ardeiul și taie-l în bucățele mici. Încinge uleiul într-o tigaie încăpătoare și adaugă legumele. Călește-le câteva minute, până când ceapa devine ușor translucidă, iar ardeiul se înmoaie.
Scurge cartofii de apă și adaugă-i peste ceapă și ardei. Amestecă ușor, pentru a nu-i zdrobi, apoi presară boiaua dulce, sarea și piperul.
Adaugă usturoiul mărunțit și lasă preparatul pe foc încă 5-7 minute, până când cartofii se rumenesc ușor și capătă o crustă apetisantă.
La final, oprește focul și presară pătrunjel proaspăt tocat.
Cum poți servi cartofii țărănești de post
Cartofii țărănești la tigaie pot fi serviți calzi, alături de murături, castraveți murați sau o salată proaspătă de varză. Sunt potriviți atât pentru masa de prânz, cât și pentru cină și reprezintă o alternativă gustoasă la preparatele tradiționale de dulce.