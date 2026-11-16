Cartofi țărănești la tigaie. Rețeta simplă și delicioasă pe care trebuie să o încerci în Postul Crăciunului 2026!

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 nov. 2026, 08:55

Suntem în Postul Crăciunului, iar în această perioadă foarte mulți români aleg să se abțină de la mâncărurile de dulce, pe care le înlocuiesc cu preparate din ingrediente de origine vegetală. Dacă ești în căutarea unei rețete simple, gustoase și ușor de pregătit, cartofii țărănești la tigaie pot fi alegerea ideală. Se prepară rapid, cu ingrediente la îndemâna oricui, sunt sățioși și pot fi serviți atât la prânz, cât și la cină. Iată de ce ingrediente ai nevoie și cum poți pregăti această rețetă delicioasă de post!

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