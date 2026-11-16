Nostradamus a lăsat 5 avertismente terifiante pentru 2027. Unul dintre ele vizează regiunea Mării Negre

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 16 nov. 2026, 17:33

Scrierile astrologului francez Nostradamus au fost puse din nou în legătură cu evenimentele anului viitor. Printre interpretările prezentate se numără un posibil conflict în apropierea Mării Negre, probleme economice grave și o comoară ascunsă în Canada.

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