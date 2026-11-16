Nostradamus a lăsat 5 avertismente terifiante pentru 2027. Unul dintre ele vizează regiunea Mării Negre
Nostradamus a lăsat 5 avertismente terifiante pentru 2027. Foto:magnific.com
Scrierile astrologului francez Nostradamus au fost puse din nou în legătură cu evenimentele anului viitor. Printre interpretările prezentate se numără un posibil conflict în apropierea Mării Negre, probleme economice grave și o comoară ascunsă în Canada.
La peste 450 de ani de la moartea sa, Nostradamus continuă să stârnească interes prin versurile enigmatice pe care le-a lăsat în urmă. Astrologul francez, al cărui nume real era Michel de Nostredame, a publicat în secolul al XVI-lea sute de catrene, poezii alcătuite din câte patru versuri, reunite în colecțiile cunoscute sub numele de „Centurii”.
De-a lungul timpului, admiratorii săi au susținut că scrierile acestuia ar fi anticipat evenimente importante, printre care Marele Incendiu din Londra și Revoluția Franceză. Formulările ambigue au permis însă numeroase interpretări, iar unele dintre presupusele previziuni au fost asociate unor evenimente abia după ce acestea s-au produs.
Acum, atenția comentatorilor s-a îndreptat către 2027. Într-o analiză publicată de Sky HISTORY, cinci pasaje din opera lui Nostradamus sunt puse în legătură cu posibile evoluții din anul următor. Interpretările vizează incendii de amploare, dificultăți economice, tensiuni în regiunea Mării Negre, schimbări politice în Franța și descoperirea unei comori despre care se spune că ar fi ascunsă în Canada.
Trebuie precizat, însă, că Nostradamus nu a menționat explicit anul 2027 în aceste versuri. Legătura cu anul viitor este construită de comentatorii contemporani, nu reprezintă o dată indicată de astrologul francez.
Incendii devastatoare, sugerate de un pasaj despre „focul ceresc”
Una dintre cele mai îngrijorătoare interpretări se referă la posibile incendii de vegetație, care ar putea afecta suprafețe întinse. Comentatorii au asociat această ipoteză cu un pasaj în care apare imaginea unui foc venit din cer și care se deplasează dinspre vest către est.
În al 27-lea catren atribuit Secolului XI, Nostradamus ar fi scris:
„Foc ceresc din partea vestică, / Și din sud, alergând spre est, / Viermi pe jumătate morți fără a găsi măcar o rădăcină.”
Imaginea descrisă a fost pusă în legătură cu incendiile devastatoare și cu efectele pe care temperaturile extreme le-ar putea avea asupra mediului. Versurile nu indică însă o regiune anume, o perioadă exactă sau un eveniment care să poată fi identificat cu certitudine.
Există și o problemă legată de autenticitatea pasajului. O analiză publicată de Fish 4 News atrage atenția că textul este asociat unei colecții de versuri în șase rânduri, publicată după moartea lui Nostradamus, iar atribuirea sa astrologului francez este considerată discutabilă.
Criză financiară și datorii care ar putea șterge obligațiile economice
O altă interpretare vizează o posibilă destabilizare a economiei, pornind de la versuri în care Nostradamus face referire la aur și argint, la datorii și la dispariția unor documente financiare.
În pasajul invocat apar expresiile „copia de aur și argint umflată” și „epuizate și risipite de datorie”. Textul continuă cu un avertisment sumbru: „Toate scripturile și obligațiunile vor fi șterse.”
Pornind de la aceste formulări, unii comentatori au avansat ipoteza unei crize economice majore în 2027. Versurile ar putea fi interpretate ca o referire la inflație, la acumularea datoriilor sau chiar la un colaps al sistemului financiar, în care obligațiile și instrumentele de credit și-ar pierde valoarea.
Iranul și Turcia apar într-un scenariu legat de Marea Neagră
Una dintre interpretările cu implicații geopolitice pornește de la un catren în care sunt menționate Persia și Trebizond. Pasajul a fost asociat cu posibilitatea unor tensiuni sau schimbări importante în Orientul Mijlociu și în zona Mării Negre.
Nostradamus ar fi scris:
„Prin foc și arme nu departe de Marea Neagră, / El va veni din Persia pentru a ocupa Trebizond.”
Persia este denumirea istorică asociată Iranului de astăzi, în timp ce Trebizond este numele vechi al orașului Trabzon, situat pe litoralul turcesc al Mării Negre. Pornind de la aceste repere geografice, comentatorii au interpretat versurile ca pe o posibilă referire la un conflict sau la o schimbare majoră care ar implica Iranul și Turcia.
Sky HISTORY ia în calcul inclusiv posibilitatea ca Trabzon să devină locul unei întâlniri diplomatice sau al unor discuții de pace, în contextul tensiunilor dintre Iran și Statele Unite. Textul nu oferă însă indicii clare despre natura evenimentului și nici nu menționează anul 2027.
Schimbări politice în Franța înaintea alegerilor prezidențiale
Franța este prezentă într-o altă interpretare a catrenelor, de această dată printr-o referire la „Delfin”, titlul istoric purtat de moștenitorul tronului francez.
În al 27-lea catren din Secolul IX, Nostradamus descrie o figură care ar urma să îl lovească pe „Delfin”. Comentatorii moderni au încercat să lege această imagine de scena politică franceză și de alegerile prezidențiale programate pentru 2027.
Potrivit interpretării prezentate de Sky HISTORY, titlul ar putea fi folosit simbolic pentru a desemna un succesor politic al actualului președinte Emmanuel Macron. Analiza ia în calcul inclusiv posibilitatea ca Marine Le Pen, lidera extremei drepte franceze, considerată una dintre favoritele scrutinului, să întâmpine o provocare neașteptată în cursa electorală.
Comoara ascunsă pe Insula Oak, legată de o veche profeție
Ultima interpretare se îndepărtează de scenariile despre conflicte și crize economice și readuce în atenție una dintre cele mai cunoscute povești despre comori îngropate: cea a Insulei Oak, din provincia canadiană Nova Scotia.
Într-un catren atribuit Secolului I, Nostradamus ar fi descris o comoară ascunsă în apropierea unui stejar lovit de fulger:
„Sub stejarul din Gienne, lovit de fulger, comoara este ascunsă nu departe de acolo.”
Unii interpreți au făcut o asociere între această descriere și Insula Oak, unde vânătorii de comori caută de generații un presupus tezaur. Sky HISTORY remarcă și asemănarea dintre numele „Gienne”, întâlnit într-o traducere a versului, și numele fraților Lagina, cunoscuți pentru expedițiile lor de pe insulă, prezentate în emisiunea „The Curse of Oak Island”.
Căutările de pe insulă au continuat timp de generații, însă până în prezent nu a fost descoperită nicio dovadă definitivă a existenței celebrei comori. Nici versurile atribuite lui Nostradamus nu menționează explicit Canada sau Insula Oak, iar legătura cu locul este rezultatul unei interpretări moderne.
Nostradamus nu a indicat anul în profețiile sale
Deși cele cinci pasaje au fost reunite într-o listă de posibile avertismente pentru anul viitor, niciunul nu menționează în mod explicit 2027. Una dintre metodele folosite de comentatori este asocierea celui de-al 27-lea catren din diferite secțiuni cu anul 2027, pornind de la asemănarea dintre numărul catrenului și ultimele două cifre ale anului.
Metoda nu este însă aplicată consecvent. Pasajul despre criza economică provine din al 28-lea catren al Secolului VIII, iar textul despre „focul ceresc” are o proveniență contestată. Aceste neconcordanțe arată cât de mult depind presupusele predicții de interpretările făcute în prezent.
Astfel, cele cinci scenarii asociate lui Nostradamus pentru 2027 rămân speculații construite în jurul unor versuri vechi de secole, al căror limbaj permite interpretări diferite.
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