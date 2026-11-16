Suspansul a luat sfârșit: Robert Pattinson este noul James Bond. Anunțul oficial făcut de Amazon

După aproape un deceniu de speculații și zvonuri, identitatea noului agent 007 a fost dezvăluită oficial. Robert Pattinson, starul cunoscut din „The Batman” și „Twilight”, va prelua rolul legendarului James Bond, succedându-i lui Daniel Craig într-una dintre cele mai importante francize din istoria cinematografiei.
Amazon MGM Studios a confirmat oficial că Robert Pattinson este noul James Bond, punând capăt anilor de speculații privind numele actorului care îl va interpreta pe celebrul agent secret britanic, scrie The Independent.
Anunțul marchează începutul unei noi ere pentru franciza 007, după retragerea lui Daniel Craig, care și-a încheiat mandatul în rolul lui Bond după cinci filme de succes ce au generat peste 3,5 miliarde de dolari la box office-ul mondial.
Robert Pattinson devine noul agent 007
Alegerea lui Pattinson pune capăt unei liste lungi de actori vehiculați pentru rol în ultimii ani. Printre numele despre care s-a speculat că ar putea deveni noul Bond s-au numărat Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Theo James, Idris Elba, Paul Mescal, James Norton, Callum Turner și Jacob Elordi.
În vârstă de 40 de ani, Pattinson este considerat unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale, iar succesul din „The Batman” l-a transformat într-o alegere puternică pentru revitalizarea celebrei francize.
Un nou început sub conducerea Amazon
Viitorul film Bond va fi regizat de Denis Villeneuve, cineastul din spatele succeselor „Dune” și „Prisoners”, în timp ce scenariul va fi semnat de Steven Knight, creatorul serialului „Peaky Blinders”.
Pelicula va fi și prima producție James Bond realizată sub sigla Amazon MGM Studios, după ce Amazon a preluat controlul creativ al francizei în urma acordului prin care producătorii Barbara Broccoli și Michael G. Wilson au cedat drepturile asupra seriei în 2025.
Noua strategie ar putea deschide calea pentru filme spin-off și seriale inspirate din universul 007, proiecte pe care foștii administratori ai francizei le-au respins în mod constant.
O misiune dificilă după succesul lui Daniel Craig
Robert Pattinson moștenește unul dintre cele mai râvnite roluri din cinematografie, dar și o presiune uriașă. Daniel Craig a reușit să reinventeze personajul James Bond și să readucă franciza în prim-planul industriei, atât din punct de vedere comercial, cât și critic.
Fanii așteaptă acum primele imagini oficiale și detalii despre viitoarea producție, care promite să inaugureze o nouă etapă pentru cel mai faimos spion din lume.