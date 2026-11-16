Suspansul a luat sfârșit: Robert Pattinson este noul James Bond. Anunțul oficial făcut de Amazon

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 16 nov. 2026, 17:27

După aproape un deceniu de speculații și zvonuri, identitatea noului agent 007 a fost dezvăluită oficial. Robert Pattinson, starul cunoscut din „The Batman” și „Twilight”, va prelua rolul legendarului James Bond, succedându-i lui Daniel Craig într-una dintre cele mai importante francize din istoria cinematografiei.

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