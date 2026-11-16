Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 16 nov. 2026, 23:27

Tina Simmons, actriță britanică prezentă în peste 300 de producții de film și televiziune, a murit la vârsta de 60 de ani. Dispariția sa a provocat reacții emoționante din partea colegilor, printre care și actrița Madeline Smith, prietenă cu ea de aproape șase decenii.

Distribuie articolul