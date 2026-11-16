Tina Simmons, actriță britanică prezentă în peste 300 de producții de film și televiziune, a murit la vârsta de 60 de ani. Dispariția sa a provocat reacții emoționante din partea colegilor, printre care și actrița Madeline Smith, prietenă cu ea de aproape șase decenii.
Actrița britanică Tina Simmons s-a stins din viață sâmbătă, 14 noiembrie, la vârsta de 60 de ani. Cu o carieră întinsă pe aproximativ șase decenii, în care a apărut în peste 300 de producții cinematografice și de televiziune, artista a fost găsită fără viață în locuința sa duminică.
Vestea morții sale a fost primită cu tristețe de oamenii alături de care a lucrat de-a lungul anilor. Tina Simmons a avut apariții în unele dintre cele mai cunoscute francize de la Hollywood, de la universul „Star Wars” până la seria „James Bond”.
În „Întoarcerea lui Jedi”, actrița a interpretat un tehnician rebel. A făcut parte și din distribuția mai multor filme din seria dedicată agentului 007, printre care „Octopussy”, „O privire spre o ucidere” și „Nu e vreme de murit”.
A jucat în filmele Marvel și DC, dar și în producții alături de Bruce Willis și Helen Mirren
Filmografia Tinei Simmons cuprinde și producții importante din universurile DC și Marvel. Actrița a apărut în „The Dark Knight”, pelicula regizată de Christopher Nolan în 2008, în care a interpretat o detectivă.
De asemenea, a jucat în „Red 2”, unde a împărțit distribuția cu Bruce Willis și Helen Mirren. Printre celelalte producții în care a avut roluri secundare se numără „Doctor Strange” și „Spider-Man: Far From Home”.
În 2021, Tina Simmons a revenit în franciza James Bond, de această dată în rolul unui membru al organizației Spectre. Apariția sa a fost în „No Time to Die”, ultimul film în care Daniel Craig l-a interpretat pe celebrul agent secret.
Madeline Smith, mesaj emoționant după moartea prietenei sale
Dispariția actriței a stârnit reacții puternice în rândul celor care au cunoscut-o. Madeline Smith, cunoscută publicului și ca fostă „fată Bond”, a transmis un mesaj în memoria Tinei Simmons, cu care avea o prietenie începută în urmă cu aproape șase decenii.
Aceasta și-a exprimat durerea după ce a aflat că prietena sa a fost găsită moartă în apartament și a vorbit despre suferința provocată de faptul că actrița și-a pierdut viața singură.
„Sunt devastată! Tina Simmons. Găsită moartă în apartamentul ei. Groaznic. Îmi era prietenă, cu siguranță, încă din 1968. Cât de crud este să mori singură – și, în general, să mori!!!!! Sper să aflu curând despre o ceremonie în memoria acestui suflet drag”, a scris Madeline Smith pe rețelele sociale.