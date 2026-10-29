Când se deschide Târgul de Crăciun din București în 2026. Data la care se aprind cele 6 milioane de luminițe

Bucureștiul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă la finalul lunii noiembrie. Târgul de Crăciun din Capitală își va deschide porțile pe 27 noiembrie 2026, în Piața Constituției, în aceeași zi în care vor fi aprinse și luminile festive de pe principalele bulevarde ale orașului.
Târgul de Crăciun București 2026. Când începe și cât durează
Ediția din acest an a Târgului de Crăciun din București va avea loc în perioada 27 noiembrie - 27 decembrie 2026, în Piața Constituției. Evenimentul este organizat de Primăria Capitalei și promite să aducă în centrul orașului decoruri de sărbătoare, activități pentru întreaga familie și numeroase atracții pentru vizitatori.
Cei care vor ajunge la târg vor putea descoperi căsuțe cu produse artizanale, preparate tradiționale și bunătăți specifice sezonului rece. Programul va include concerte și spectacole dedicate copiilor, iar printre atracțiile anunțate se numără o roată panoramică și un carusel.
Târgul de Crăciun rămâne unul dintre evenimentele care transformă Capitala într-un punct de atracție pentru bucureșteni și turiști în perioada sărbătorilor de iarnă.
Când se aprind luminițele de Crăciun în București
Aprinderea iluminatului festiv este programată pentru 27 noiembrie 2026, în aceeași zi în care se deschide Târgul de Crăciun din Piața Constituției, potrivit anunțului Primăriei București.
Aproximativ 6 milioane de luminițe vor împodobi principalele artere ale Capitalei, contribuind la atmosfera festivă din oraș. Instalațiile luminoase vor include plase și șiruri de lumini, țurțuri strălucitori, dar și globuri decorative de mari dimensiuni, cu un diametru de 80 de centimetri.
Iluminatul festiv va putea fi admirat până în luna ianuarie, după sărbătoarea Sfântului Ioan, conform informațiilor transmise de administrația Capitalei.
Bucureștiul se pregătește pentru sărbătorile de iarnă
Deschiderea târgului și aprinderea luminilor marchează începutul perioadei festive în București. Piața Constituției va deveni unul dintre principalele puncte de interes pentru cei care vor să se bucure de decorațiuni, spectacole și produse specifice Crăciunului.
Cu milioane de luminițe, atracții pentru copii și standuri cu produse tradiționale, evenimentul este așteptat atât de locuitorii Capitalei, cât și de vizitatorii care aleg Bucureștiul pentru o ieșire în perioada sărbătorilor.