Când se deschide Târgul de Crăciun din București în 2026. Data la care se aprind cele 6 milioane de luminițe

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 oct. 2026, 21:36

Bucureștiul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă la finalul lunii noiembrie. Târgul de Crăciun din Capitală își va deschide porțile pe 27 noiembrie 2026, în Piața Constituției, în aceeași zi în care vor fi aprinse și luminile festive de pe principalele bulevarde ale orașului.

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