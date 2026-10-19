Când se deschide Târgul de Crăciun din Craiova. Decorurile au apărut cu săptămâni înainte, iar oamenii se împart în două tabere
Când se deschide Târgul de Crăciun din Craiova
Mai sunt aproximativ 70 de zile până la Crăciun, dar centrul Craiovei a intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă.
Echipele de artiști și tehnicieni lucrează la decoruri inspirate din lumea elfilor, instalații luminoase și amenajări spectaculoase, pregătite pentru unul dintre cele mai cunoscute târguri de sezon din România. Evenimentul își va deschide porțile pe 13 noiembrie, însă pregătirile începute din timp au provocat deja discuții aprinse pe rețelele sociale.
În timp ce unii locuitori așteaptă cu nerăbdare să vadă orașul luminat, alții consideră că atmosfera Crăciunului apare mult prea devreme și că toamna ar trebui lăsată să-și păstreze locul în calendar.
Craiova se transformă într-un tărâm al elfilor
Centrul orașului este deja șantierul pregătirilor pentru ediția din acest an a Târgului de Crăciun. Artiștii, sculptorii și echipele tehnice lucrează la elementele decorative care vor schimba aspectul străzilor și piețelor și vor recrea un univers de poveste.
Tema ediției din 2026 este „Tărâmul elfilor”, concept anunțat de Primăria Craiova încă din luna august. Decorurile vor avea ca sursă de inspirație personajele fantastice care, în poveștile de iarnă, îl ajută pe Moș Crăciun să pregătească darurile.
Iluminatul festiv va ocupa un loc central în amenajarea orașului. Organizatorii pregătesc peste două milioane de luminițe, care vor transforma spațiile centrale într-un decor de sărbătoare.
Lucrările au început încă din septembrie și vor continua etapizat până la deschiderea oficială a târgului. Montarea structurilor decorative, instalarea instalațiilor luminoase și amenajarea spațiilor necesită timp, motiv pentru care echipele au început intervențiile cu mult înainte de venirea iernii.
Căsuțe cu bunătăți, cadouri și produse artizanale
Vizitatorii care vor ajunge la Târgul de Crăciun din Craiova vor găsi nu doar decoruri spectaculoase și instalații luminoase, ci și produse specifice sezonului. Căsuțele din lemn vor găzdui comercianți și artizani care vor aduce decorațiuni, obiecte realizate manual și idei de cadouri pentru cei dragi.
Oferta gastronomică va include produse precum cozonac, turtă dulce, prăjituri și băuturi calde. În plus, food truck-urile vor completa zona dedicată mâncării, oferindu-le vizitatorilor posibilitatea de a face o pauză în timpul plimbării prin târg.
În spatele amenajărilor se află și o organizare care presupune reguli clare pentru participanți. Comercianții și artizanii trebuie să respecte cerințele stabilite de organizatori, inclusiv cele referitoare la utilizarea logo-ului oficial al ediției din 2026 pe ambalajele produselor.
Selecția participanților a fost deja anunțată, iar comercianții declarați eligibili au termen până la 31 octombrie pentru achitarea taxelor de participare.
Târgul de Crăciun aduce venituri suplimentare pentru afacerile locale
Evenimentul are efecte și asupra economiei locale, dincolo de atracțiile pregătite pentru turiști. Restaurantele, hotelurile, cafenelele și celelalte afaceri din industria ospitalității pot beneficia de creșterea numărului de vizitatori în perioada târgului.
La ediția din 2025, impactul economic asupra industriei HoReCa din Craiova a fost estimat la aproximativ 10 milioane de euro. Târgul a devenit astfel nu doar un punct de atracție pentru cei care vor să intre în atmosfera sărbătorilor, ci și o perioadă importantă pentru operatorii economici locali, care mizează pe fluxul suplimentar de clienți.
Numărul mare de vizitatori și interesul pentru decorurile festive pot susține activitatea afacerilor din oraș, în special în perioada premergătoare Crăciunului.
„Nu mai avem răbdare pentru nimic”. Pregătirile au împărțit internetul în două tabere
Deși târgul se va deschide abia pe 13 noiembrie, lucrările au stârnit deja numeroase comentarii în mediul online. O parte dintre utilizatori critică momentul ales pentru amenajarea decorurilor și consideră că spiritul Crăciunului își pierde din farmec atunci când apare cu mult înaintea sărbătorii.
„Mi se pare grețos, au distrus sărbătoarea Crăciunului. Nu mai are nicio semnificație”, a comentat un utilizator.
Alții au criticat graba cu care orașul intră în atmosfera festivă. „Se exagerează... încep cu Crăciunul deja", a scris o persoană.
Un alt comentariu a vizat faptul că pregătirile pentru sărbătorile de iarnă par să înceapă înainte ca oamenii să se bucure de toamnă.
„Am transformat Crăciunul într-o competiție”
O altă critică se referă la accentul pus pe amploarea decorurilor și pe atragerea turiștilor, în detrimentul semnificației sărbătorii.
„Va arăta frumos, nu zic nu, dar parcă am transformat Crăciunul într-o competiție: cine pune mai multe luminițe, cine face cel mai mare decor și cine atrage mai mulți turiști. Sărbătoarea în sine pare că a trecut pe locul doi, iar totul se învârte în jurul spectacolului și al fotografiilor pentru rețelele sociale. Până în decembrie, riscăm să ne plictisim de Crăciun înainte să vină măcar Moșul!”, a scris un alt utilizator.
Pregătirile au avut însă și susținători, care consideră că instalarea decorurilor cu mult timp înainte este firească, având în vedere amploarea lucrărilor.
„Ce aveți? E normal! Ați vrea să-l construiască într-o zi?”, a comentat o persoană în apărarea organizatorilor.
Unii utilizatori au comparat situația cu cea din alte țări, unde decorațiunile de Crăciun sunt instalate cu mult înainte de începutul lunii decembrie.
Târgul de Crăciun din Craiova se va deschide pe 13 noiembrie 2026, iar până atunci echipele vor continua amenajările pentru ediția cu tema „Tărâmul elfilor”.
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