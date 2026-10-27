Sărbătoarea zilei, marți, 27 octombrie: Sfântul Dimitrie cel Nou. Povestea ocrotitorului Bucureștiului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 oct. 2026, 07:11

Credincioșii ortodocși îl sărbătoresc marți, 27 octombrie 2026, pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul spiritual al Bucureștiului. Cunoscut și sub numele de Sfântul Dimitrie Basarabov, acesta este cinstit anual prin slujbe religioase și pelerinaje la Catedrala Patriarhală, unde se află moaștele sale. Sărbătoarea reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale calendarului religios din Capitală.

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