Sărbătoarea zilei, marți, 27 octombrie: Sfântul Dimitrie cel Nou. Povestea ocrotitorului Bucureștiului
sărbătoare 27 octombrie, Sf. Dimitrie cel Nou/foto AI
Credincioșii ortodocși îl sărbătoresc marți, 27 octombrie 2026, pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul spiritual al Bucureștiului. Cunoscut și sub numele de Sfântul Dimitrie Basarabov, acesta este cinstit anual prin slujbe religioase și pelerinaje la Catedrala Patriarhală, unde se află moaștele sale. Sărbătoarea reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale calendarului religios din Capitală.
Cine a fost Sfântul Dimitrie cel Nou
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou s-a născut în satul Basarabi, cunoscut astăzi sub numele de Basarbovo, în Bulgaria, în apropierea fluviului Dunărea. A trăit în Evul Mediu și este cunoscut pentru viața sa smerită, pentru credința puternică și pentru alegerea unei existențe dedicate rugăciunii și apropierii de Dumnezeu.
Potrivit tradiției ortodoxe, Sfântul Dimitrie a dus o viață simplă, departe de bogății și de preocupările lumești. A ales calea nevoinței și a rugăciunii, devenind un exemplu de smerenie și dăruire spirituală.
După moartea sa, moaștele sfântului au fost descoperite și au devenit un loc de pelerinaj pentru credincioșii din regiune. În timp, cinstirea sa s-a răspândit, iar numele Sfântului Dimitrie cel Nou a devenit strâns legat de istoria religioasă a Bucureștiului.
Cum au ajuns moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou la București
Un moment important în istoria cinstirii sfântului îl reprezintă aducerea moaștelor sale în Țara Românească, în anul 1774, în timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti.
Moaștele au fost aduse de la sud de Dunăre și așezate în București, unde au devenit un reper al vieții spirituale a comunității ortodoxe. De atunci, credincioșii au venit în număr mare pentru a se închina și pentru a se ruga înaintea raclei.
În tradiția Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Dimitrie cel Nou este considerat ocrotitorul Bucureștiului. Catedrala Patriarhală a devenit principalul loc de cinstire a sfântului, iar sărbătoarea din 27 octombrie este însoțită, în fiecare an, de manifestări religioase și de participarea numeroșilor pelerini.
Sfântul Dimitrie cel Nou, sărbătorit pe 27 octombrie
Data de 27 octombrie este dedicată Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou în calendarul ortodox. Sărbătoarea este un prilej de rugăciune, reculegere și participare la Sfânta Liturghie.
Credincioșii se roagă pentru sănătate, pace în familie, ajutor în momentele dificile și întărire sufletească. Pentru mulți dintre cei care participă la pelerinaj, întâlnirea cu această tradiție religioasă reprezintă o expresie a credinței și a speranței.
Sfântul Dimitrie cel Nou nu trebuie confundat cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, prăznuit pe 26 octombrie. Deși sărbătorile celor doi sfinți sunt consecutive, este vorba despre două personalități distincte ale tradiției creștine.
Programul slujbelor de Sfântul Dimitrie cel Nou în 2026
În 2026, manifestările religioase dedicate ocrotitorului Bucureștiului se desfășoară în perioada 18-28 octombrie, potrivit programului anunțat de Patriarhia Română.
Punctul central al sărbătorii din 27 octombrie este Sfânta Liturghie arhierească, programată între orele 09:30 și 12:30, la Altarul de Vară al Catedralei Patriarhale. Slujba va fi oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ierarhi ai Sfântului Sinod, preoți și diaconi.
În aceeași zi, între orele 17:00 și 21:30, este programată Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești, și a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab.
Programul pelerinajului include și alte momente importante. Pe 24 octombrie a avut loc procesiunea „Calea Sfinților”, în cadrul căreia au fost purtate moaștele mai multor sfinți, iar pe 26 octombrie a fost programată slujba de priveghere în cinstea Sfântului Dimitrie cel Nou.
Credincioșii care doresc să participe la manifestările religioase pot consulta programul oficial publicat de Patriarhia Română.
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Dimitrie cel Nou
Pentru credincioșii ortodocși, ziua de 27 octombrie este asociată în primul rând cu participarea la slujbe, rugăciunea și închinarea la moaștele sfântului. Pelerinajul de la București atrage în fiecare an oameni din Capitală și din alte regiuni ale țării.
Printre obiceiurile întâlnite în această perioadă se numără aprinderea lumânărilor, rostirea rugăciunilor pentru cei dragi și oferirea de ajutor persoanelor aflate în nevoie. Aceste gesturi exprimă valorile creștine ale solidarității, compasiunii și iubirii față de aproapele.
În jurul sărbătorii s-au păstrat și numeroase credințe populare legate de sfârșitul lunii octombrie și de apropierea iernii. Acestea diferă de la o regiune la alta și trebuie deosebite de rânduielile religioase propriu-zise ale Bisericii.
De ce este importantă sărbătoarea pentru București
Sfântul Dimitrie cel Nou ocupă un loc aparte în identitatea spirituală a Capitalei. De-a lungul timpului, moaștele sale au devenit un simbol al continuității credinței ortodoxe și al legăturii dintre comunitate și Biserică.
Pelerinajul anual aduce împreună oameni de vârste diferite, uniți de dorința de a se ruga și de a găsi liniște sufletească. Pentru unii, participarea este o tradiție de familie, în timp ce pentru alții reprezintă o experiență personală de apropiere de credință.
Sărbătoarea din 27 octombrie 2026 continuă această tradiție, oferind credincioșilor ocazia de a-l cinsti pe ocrotitorul Bucureștiului și de a participa la unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale toamnei.
Sfântul Dimitrie cel Nou rămâne, astfel, o prezență importantă în viața spirituală a Capitalei, iar ziua sa de prăznuire este un moment de rugăciune, recunoștință și comuniune pentru numeroși credincioși.
Sărbătoarea zilei, 26 octombrie: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Cruce roșie în calendar
sursa: crestinortodox.ro
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