„Miroase de cârnați”, condimentul misterios din "Epoca de Aur". Ingredientul apărea în rețetele oficiale din vremea lui Ceaușescu

Puțini români își mai amintesc astăzi de „miroase de cârnați”, un ingredient cu nume neobișnuit care apărea frecvent în rețetele și normele alimentare din perioada comunistă. Folosit la mititei, cârnați și alte preparate din carne, condimentul a fost nelipsit din industria alimentară a Epocii de Aur. Pe grupurile online dedicate mezelurilor și industriei alimentare de altădată, mulți pasionați susțin că rețeta exactă a acestui amestec s-ar fi pierdut în timp.
Informațiile au fost identificate în arhiva digitală de presă Arcanum, care păstrează publicații și documente din perioada comunistă.
Din paginile revistei „Urzica” până în buletinele oficiale ale statului
Rețetele culinare din perioada comunistă se bazau pe ingrediente și amestecuri de condimente care aproape au dispărut din vocabularul gastronomic actual. Unul dintre cele mai misterioase era „miroase de cârnați”, un produs menționat în numeroase documente oficiale și rețete ale vremii.
Primele referiri la acest condiment apar la sfârșitul anilor '50 și începutul anilor '60 în paginile revistei umoristice „Urzica”, ceea ce i-a făcut pe unii să creadă că denumirea avea inițial și o tentă ironică.
Miroase de cârnați. "Urziza" 1958/Ziare Arcanum
Câțiva ani mai târziu, ingredientul este menționat într-o rețetă destinată gospodinelor pentru prepararea mititeilor acasă, fiind prezentat drept unul dintre secretele gustului specific.
Miroase de cârnați. "Magazin" 1968/Ziare Arcanum
Ulterior, „miroase de cârnați” apare constant în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, predecesorul actualului Monitor Oficial, în standardele și normele care reglementau preparatele din carne produse de unitățile de alimentație publică.
Miroase de cârnați. "Buletinul oficial" 1971/Ziare Arcanum
Secretul gustului din mititei și cârnați
În anii '80, ingredientul era deja introdus în numeroase rețete oficiale. În 1988, o rețetă detaliată de cârnați și mici din carne de oaie și porc menționează din nou folosirea acestui amestec de condimente.
Miroase de cârnați. "Buletinul oficial" 1988/Ziare Arcanum
Prezența sa constantă în documentele vremii arată că nu era vorba despre o simplă expresie populară, ci despre un ingredient real folosit la scară largă în industria alimentară comunistă.
Ironia face ca „miroase de cârnați” să fie folosit chiar și în rețete de cârnați. Documentele vremii consultate în arhiva digitală Arcanum arată că acest amestec de condimente apărea în compoziția unor produse precum cârnații „Patricieni”.
Faptul că „miroase de cârnați” apare relativ rar în presa vremii și aproape deloc în amintirile colective sugerează că produsul nu a avut nici pe departe notorietatea unor condimente celebre din regiune, precum Vegeta, fabricată în Iugoslavia.
Cum a dispărut „miroase de cârnați” după Revoluție
După căderea regimului comunist, denumirea începe să dispară treptat din rețete și din limbajul industriei alimentare. Una dintre ultimele referiri apare în 1991, într-un comentariu cu tentă ironică publicat în revista „România Literară”.
De atunci, „miroase de cârnați” a rămas mai degrabă o curiozitate a gastronomiei românești și un simbol al unei epoci în care până și condimentele purtau denumiri care astăzi par desprinse dintr-o altă lume.