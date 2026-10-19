„Miroase de cârnați”, condimentul misterios din "Epoca de Aur". Ingredientul apărea în rețetele oficiale din vremea lui Ceaușescu

Publicat 19 oct. 2026, 23:05 Actualizat 19 oct. 2026, 23:10

Puțini români își mai amintesc astăzi de „miroase de cârnați”, un ingredient cu nume neobișnuit care apărea frecvent în rețetele și normele alimentare din perioada comunistă. Folosit la mititei, cârnați și alte preparate din carne, condimentul a fost nelipsit din industria alimentară a Epocii de Aur. Pe grupurile online dedicate mezelurilor și industriei alimentare de altădată, mulți pasionați susțin că rețeta exactă a acestui amestec s-ar fi pierdut în timp.

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