Cum a ajuns Lenny Kravitz să fie considerat „mort” în tragedia aviatică din Florida. Mii de oameni au crezut zvonul fără să-l verifice

Tragedia aviatică din Florida, în urma căreia nouă oameni și-au pierdut viața, s-a transformat rapid într-un poveste macabră pentru celebrul muzician Lenny Kravitz. La scurt timp după accident, pe rețelele sociale a început să circule informația falsă că artistul s-ar fi aflat la bordul aeronavei prăbușite. Zvonul s-a răspândit cu o viteză uriașă, iar mii de utilizatori au ajuns să creadă că starul rock se numără printre victime. Echipa lui Lenny Kravitz a intervenit prompt pentru a opri valul de dezinformare, catalogând informațiile drept „neadevărate și incorecte”.
Potrivit TMZ, zvonul a pornit după ce internauții au asociat aeronava prăbușită cu o postare a unei femei-pilot, care publicase anterior o fotografie și un mesaj despre un zbor efectuat pentru Lenny Kravitz pe o rută asemănătoare. De aici, pe rețelele sociale au început să circule speculații potrivit cărora artistul s-ar fi aflat la bordul avionului care s-a prăbușit, scriu TMZ și Variety.
După ce a observat amploarea confuziei generate de asocierea numelui lui Lenny Kravitz cu tragedia din Florida, Emily Shelton a revenit cu o serie de clarificări. Ea a precizat că nu a pilotat aeronava implicată în accident și le-a cerut oamenilor să înceteze să răspândească informații false și să manifeste respect față de victime și familiile acestora
Reacția echipei lui Lenny Kravitz a venit rapid. Reprezentanții acestuia au transmis publicației Variety, prin Carleen Donovan, că informațiile potrivit cărora artistul s-ar fi aflat printre pasagerii avionului sunt „false și incorecte”.
Un avion privat jet cu nouă persoane la bord s-a prăbușit duminică, 1 noiembrie, pe o autostradă din Palm Beach. Momentul impactului a surprins aeronava cum se izbește de sol ca o minge de foc. În urma impactului, nouă persoane au murit. Traficul în zonă a fost blocat. Înregistrările dintre pilot și turnul de control arată că aeronava a avut grave probleme din cauza turbulențelor. De altfel, pilotul a transmis mai multe mesaje de urgență către turnul de control.