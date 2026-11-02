Cum a ajuns Lenny Kravitz să fie considerat „mort” în tragedia aviatică din Florida. Mii de oameni au crezut zvonul fără să-l verifice

Publicat 2 nov. 2026, 22:46 Actualizat 2 nov. 2026, 22:53

Tragedia aviatică din Florida, în urma căreia nouă oameni și-au pierdut viața, s-a transformat rapid într-un poveste macabră pentru celebrul muzician Lenny Kravitz. La scurt timp după accident, pe rețelele sociale a început să circule informația falsă că artistul s-ar fi aflat la bordul aeronavei prăbușite. Zvonul s-a răspândit cu o viteză uriașă, iar mii de utilizatori au ajuns să creadă că starul rock se numără printre victime. Echipa lui Lenny Kravitz a intervenit prompt pentru a opri valul de dezinformare, catalogând informațiile drept „neadevărate și incorecte”.

Distribuie articolul