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Cum a ajuns Lenny Kravitz să fie considerat „mort” în tragedia aviatică din Florida. Mii de oameni au crezut zvonul fără să-l verifice

Lenny Kravitz la Paris (octombrie 2026 - Profimedia)

Lenny Kravitz la Paris (octombrie 2026 - Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat2 nov. 2026, 22:46
Actualizat2 nov. 2026, 22:53

Tragedia aviatică din Florida, în urma căreia nouă oameni și-au pierdut viața, s-a transformat rapid într-un poveste macabră pentru celebrul muzician Lenny Kravitz. La scurt timp după accident, pe rețelele sociale a început să circule informația falsă că artistul s-ar fi aflat la bordul aeronavei prăbușite. Zvonul s-a răspândit cu o viteză uriașă, iar mii de utilizatori au ajuns să creadă că starul rock se numără printre victime. Echipa lui Lenny Kravitz a intervenit prompt pentru a opri valul de dezinformare, catalogând informațiile drept „neadevărate și incorecte”.

Potrivit TMZ, zvonul a pornit după ce internauții au asociat aeronava prăbușită cu o postare a unei femei-pilot, care publicase anterior o fotografie și un mesaj despre un zbor efectuat pentru Lenny Kravitz pe o rută asemănătoare. De aici, pe rețelele sociale au început să circule speculații potrivit cărora artistul s-ar fi aflat la bordul avionului care s-a prăbușit, scriu TMZ și Variety.

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După ce a observat amploarea confuziei generate de asocierea numelui lui Lenny Kravitz cu tragedia din Florida, Emily Shelton a revenit cu o serie de clarificări. Ea a precizat că nu a pilotat aeronava implicată în accident și le-a cerut oamenilor să înceteze să răspândească informații false și să manifeste respect față de victime și familiile acestora

Postatea care alimentat zvonul morții lui Lemmy Kravitz
Postatea care alimentat zvonul morții lui Lemmy Kravitz

Reacția echipei lui Lenny Kravitz a venit rapid. Reprezentanții acestuia au transmis publicației Variety, prin Carleen Donovan, că informațiile potrivit cărora artistul s-ar fi aflat printre pasagerii avionului sunt „false și incorecte”.

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Un avion privat jet cu nouă persoane la bord s-a prăbușit duminică, 1 noiembrie, pe o autostradă din Palm Beach. Momentul impactului a surprins aeronava cum se izbește de sol ca o minge de foc. În urma impactului, nouă persoane au murit. Traficul în zonă a fost blocat. Înregistrările dintre pilot și turnul de control arată că aeronava a avut grave probleme din cauza turbulențelor. De altfel, pilotul a transmis mai multe mesaje de urgență către turnul de control.

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