34 de ani de la tragedia care a îndoliat România și Basarabia. Ion și Doina Aldea-Teodorovici și-a pierdut viața într-un acccident

Publicat 30 oct. 2026, 18:30 Actualizat 30 oct. 2026, 18:41

Pe 30 octombrie se împlinesc 34 de ani de la moartea lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici, artiștii care au devenit simboluri ale renașterii naționale din Republica Moldova și voci puternice ale idealului unionist. Dispariția lor, într-un accident rutier petrecut în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992, a provocat un val de emoție pe ambele maluri ale Prutului, presa vremii tratând vestea ca pe o adevărată dramă națională. Titlurile evocau nu doar pierderea a doi artiști îndrăgiți, ci și dispariția unor figuri emblematice ale unei epoci marcate de entuziasmul apropierii între românii despărțiți de granițe.

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