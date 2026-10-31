Începe amenajarea Târgului de Crăciun din București. Restricții de circulație în zona Pieței Constituției

Primăria Capitalei a anunțat că, începând de luni seară, vor fi instituite restricții de circulație pe anumite tronsoane din zona Pieței Constituției, unde au început pregătirile pentru amenajarea Târgului de Crăciun, care se va întinde pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați. Evenimentul se va desfășura în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026.
Potrivit reprezentanților instituției, târgul se va desfăşura pe o suprafaţă de 20.000 de metri pătraţi, unde vor fi amplasate 133 de căsuţe, un brad înalt de 30 de metri, realizat din plasă cu LED-uri, o roată panoramică şi un carusel.
Instituția precizează că intrarea atât la târg, cât şi la căsuţa lui Moş Crăciun, va fi gratuită.
Restricţii de circulaţie în zona Pieţei Constituţiei
Începând de luni, 2 noiembrie, de la ora 20:00, vor fi instituite restricţii de circulaţie pe banda a III-a adiacentă Pieţei Constituţiei, aferentă bretelelor Parchetului General şi Ministerului Finanţelor.
În perioada 24 noiembrie – 30 decembrie, traficul va fi restricţionat pe anumite segmente ale primei benzi a bulevardului Libertăţii, pe sensul dinspre Calea 13 Septembrie către bulevardul Naţiunile Unite. Restricţiile vor viza tronsonul dintre Calea 13 Septembrie şi alveola Parchetului General, precum şi cel dintre alveola Ministerului Finanţelor şi breteaua către bulevardul Naţiunile Unite.
De asemenea, în perioada 25 noiembrie, ora 20:00 – 2 decembrie, ora 02:00, circulaţia va fi restricţionată pe prima bandă a bulevardului Libertăţii, pe sensul dinspre bulevardul Naţiunile Unite către Calea 13 Septembrie.
În zilele de 27–30 noiembrie, 1 decembrie, 4–6 decembrie, 11–13 decembrie şi 18–27 decembrie 2026, în intervalul orar 16:00–02:00, vor fi impuse restricţii pe bulevardul Unirii, între bulevardul I.C. Brătianu şi Piaţa Constituţiei, inclusiv pe cele două bretele adiacente, precum şi pe ambele sensuri ale bulevardului Libertăţii, între bulevardul Naţiunile Unite şi Calea 13 Septembrie.
Trei treceri temporare pentru pietoni
Pentru siguranţa pietonilor, în perioada 26 noiembrie – 27 decembrie, în zilele în care nu vor fi instituite restricţii de circulaţie pe bulevardele Unirii şi Libertăţii, vor fi amenajate trei treceri temporare pentru pietoni. Două dintre acestea vor fi amplasate pe breteaua de acces către Piaţa Constituţiei dinspre Calea 13 Septembrie, iar cea de-a treia, pe breteaua dinspre bulevardul Unirii, în zona Ministerului Finanţelor.
La ediţia de anul trecut, Târgul de Crăciun Bucureşti a atras peste 1,5 milioane de vizitatori, au mai spus organizatorii.