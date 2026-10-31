Începe amenajarea Târgului de Crăciun din București. Restricții de circulație în zona Pieței Constituției

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 31 oct. 2026, 10:46

Primăria Capitalei a anunțat că, începând de luni seară, vor fi instituite restricții de circulație pe anumite tronsoane din zona Pieței Constituției, unde au început pregătirile pentru amenajarea Târgului de Crăciun, care se va întinde pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați. Evenimentul se va desfășura în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026.

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