Alertă: un tânăr de 32 de ani este de negăsit de aproximativ o lună. Familia face apel pentru a-l găsi pe Marius Alin Stoica

Publicat 30 oct. 2026, 16:16 Actualizat 30 oct. 2026, 16:17

Este mobilizare pentru găsirea unui tânăr despre care familia nu mai are nicio veste de aproximativ o lună. Stoica Marius Alin, născut pe 17 august 1994, din Giurgiu, este de negăsit, iar dispariția sa îi provoacă o profundă îngrijorare mamei și celorlalți apropiați.

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