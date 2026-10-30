Alertă: un tânăr de 32 de ani este de negăsit de aproximativ o lună. Familia face apel pentru a-l găsi pe Marius Alin Stoica

Este mobilizare pentru găsirea unui tânăr despre care familia nu mai are nicio veste de aproximativ o lună. Stoica Marius Alin, născut pe 17 august 1994, din Giurgiu, este de negăsit, iar dispariția sa îi provoacă o profundă îngrijorare mamei și celorlalți apropiați.
Potrivit apelului făcut public de familie, de aproape 30 de zile nu se mai știe nimic despre locul în care s-ar putea afla bărbatul. Cei dragi încearcă să obțină orice informație care ar putea contribui la identificarea și găsirea acestuia.
Mama tânărului, Tinela Fieraru, a transmis un mesaj prin care solicită sprijinul oamenilor și îi îndeamnă pe cei care ar putea deține informații să ia legătura cu familia.
Orice detaliu ar putea fi important pentru găsirea lui Marius Alin Stoica. Persoanele care l-au văzut, care știu unde s-ar putea afla sau care au informații despre dispariția sa sunt rugate să contacteze familia, prin intermediul mamei sale, Tinela Fieraru.
De menționat că tânărul este din Giurgiu, iar la momentul dispariției se afla în Olanda.
Apelul familiei: Orice distribuire poate ajuta
Familia, din Giurgiu, face apel și la utilizatorii rețelelor sociale să distribuie anunțul, astfel încât informația să ajungă la cât mai multe persoane.
Cei apropiați speră că mesajul va fi văzut de cineva care îl poate recunoaște sau care deține informații relevante despre dispariția sa.
Persoanele care pot oferi detalii sunt rugate să ia legătura cu Tinela Fieraru, mama lui Marius Alin Stoica, sau să sune la numărul de urgență 112.