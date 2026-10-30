SRI știa de pericolul sabotajelor rusești încă de la începutul anului! Dezvăluirile șefului ROMARM

Publicat 30 oct. 2026, 07:52 Sursă Realitatea PLUS

Fabricile de armament din România știau încă de la începutul anului 2026 că ar putea deveni ținte ale unor operațiuni de sabotaj coordonate din Rusia. Dezvăluirea a fost făcută de Răzvan Pîrcălăbescu, directorul general al companiei naționale ROMARM, după ce autoritățile au anunțat descoperirea unei rețele suspectate că a provocat incendiul de pe platforma industrială CARFIL din Brașov, conform Realitatea PLUS.

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