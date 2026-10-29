Accident pe Autostrada A1 Timișoara - Lugoj: patru vehicule implicate și trei răniți

Un accident rutier în care au fost implicate patru vehicule s-a produs joi seară, 29 octombrie 2026, pe Autostrada A1 Timișoara - Lugoj, în apropierea localității Belinț, din județul Timiș. Trei persoane au fost rănite și transportate la spital, iar circulația rutieră a fost blocată.
Cum s-a produs accidentul de pe Autostrada A1
Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, în accident au fost implicate un microbuz, un autoturism, o autobasculantă și un TIR.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au transmis că șoferul microbuzului nu ar fi păstrat o distanță suficientă față de mașina care circula în fața sa, la volanul căreia se afla o femeie.
În urma impactului, autoturismul ar fi fost proiectat într-o autobasculantă condusă de un bărbat. Ulterior, microbuzul ar fi fost împins în TIR, ceea ce a dus la implicarea celor patru vehicule în accident.
Polițiștii Biroului Autostrăzi au fost sesizați cu privire la producerea evenimentului rutier în cursul zilei de 29 octombrie 2026.
Trei persoane au ajuns la spital
În urma coliziunii, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Este vorba despre șoferul microbuzului, conducătoarea autoturismului și un pasager care se afla în mașina acesteia.
Deocamdată, informațiile comunicate de autorități indică trei persoane rănite în urma accidentului.
Trafic blocat pe Autostrada Timișoara - Lugoj
Accidentul a afectat circulația pe Autostrada A1, în zona localității Belinț. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara au anunțat că reluarea traficului rutier era estimată în jurul orei 22:00.
Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să manifeste prudență și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.
În urma accidentului, autoritățile au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs coliziunea.