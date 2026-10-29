Accident pe Autostrada A1 Timișoara - Lugoj: patru vehicule implicate și trei răniți

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 oct. 2026, 21:56

Un accident rutier în care au fost implicate patru vehicule s-a produs joi seară, 29 octombrie 2026, pe Autostrada A1 Timișoara - Lugoj, în apropierea localității Belinț, din județul Timiș. Trei persoane au fost rănite și transportate la spital, iar circulația rutieră a fost blocată.

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