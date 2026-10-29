Accident grav pe DN 17, în Suceava! Un TIR încărcat cu semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat

Accident rutier pe DN 17, în zona localității Pojorâta, județul Suceava. Un TIR care transporta semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat, iar încărcătura s-a împrăștiat pe carosabil, blocând circulația. Șoferul camionului a fost rănit și a fost transportat la spital de echipajele SMURD.
TIR răsturnat pe DN 17, în zona localității Pojorâta
Traficul rutier a fost afectat în urma unui accident produs pe DN 17, în județul Suceava. Un autotren încărcat cu semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat în apropierea localității Pojorâta, iar o parte din marfă a ajuns pe șosea.
Incidentul a provocat blocarea circulației pe sectorul de drum afectat, în timp ce autoritățile au intervenit pentru acordarea primului ajutor șoferului și gestionarea situației.
Împrăștierea încărcăturii pe carosabil îngreunează intervenția și face necesară degajarea drumului înainte de reluarea normală a traficului.
Șoferul TIR-ului, transportat la spital
În urma accidentului, conducătorul autotrenului a suferit răni și a primit îngrijiri medicale din partea echipajelor de intervenție.
Ulterior, acesta a fost preluat de personalul SMURD și transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Deocamdată, nu au fost furnizate informații suplimentare privind starea de sănătate a șoferului sau împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.
Trafic blocat din cauza încărcăturii împrăștiate pe șosea
Circulația pe DN 17, în zona localității Pojorâta, este blocată în urma răsturnării camionului și a împrăștierii semințelor de floarea-soarelui pe carosabil.
Pentru reluarea traficului, este necesară îndepărtarea mărfii și a vehiculului răsturnat, precum și asigurarea condițiilor de siguranță pentru participanții la trafic.
Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să manifeste prudență și să respecte indicațiile autorităților prezente la fața locului.
Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de către autorități.