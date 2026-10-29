Accident grav pe DN 17, în Suceava! Un TIR încărcat cu semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat

Publicat 29 oct. 2026, 18:01 Actualizat 29 oct. 2026, 18:02

Accident rutier pe DN 17, în zona localității Pojorâta, județul Suceava. Un TIR care transporta semințe de floarea-soarelui s-a răsturnat, iar încărcătura s-a împrăștiat pe carosabil, blocând circulația. Șoferul camionului a fost rănit și a fost transportat la spital de echipajele SMURD.

Distribuie articolul