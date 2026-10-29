Focuri de armă în apropierea casei premierului Luca Niculescu. Poliția a fost sesizată

Publicat 29 oct. 2026, 10:30 Actualizat 29 oct. 2026, 11:03

Un bărbat din Sectorul 1 al Capitalei a ajuns în atenția Poliției după ce o femeie a reclamat că acesta ar folosi un pistol cu bile pentru a speria porumbeii din curtea unui imobil. Potrivit informațiilor pe surse obținute de realitatea Plus, bărbatul urmează să fie dus la secția de poliție pentru audieri. Pe numele său exista deja o petiție depusă de o vecină în urmă cu aproximativ trei luni, după ce aceasta ar fi reclamat că l-a văzut trăgând cu un pistol cu bile în porumbei.

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