Focuri de armă în apropierea casei premierului Luca Niculescu. Poliția a fost sesizată

Un bărbat din Sectorul 1 al Capitalei a ajuns în atenția Poliției după ce o femeie a reclamat că acesta ar folosi un pistol cu bile pentru a speria porumbeii din curtea unui imobil. Potrivit informațiilor pe surse obținute de realitatea Plus, bărbatul urmează să fie dus la secția de poliție pentru audieri. Pe numele său exista deja o petiție depusă de o vecină în urmă cu aproximativ trei luni, după ce aceasta ar fi reclamat că l-a văzut trăgând cu un pistol cu bile în porumbei.
Femeia le-a povestit polițiștilor că l-ar fi văzut pe bărbat trăgând cu arma în mai multe rânduri, pe parcursul verii și în luna septembrie. Acum, polițiștii de la Secția 4 încearcă să afle ce s-a întâmplat și dacă bărbatul a încălcat legea.
Un bărbat ar fi tras cu un pistol cu bile pentru a alunga porumbeii. O femeie a alertat Poliția
Totul a pornit de la sesizarea unei femei care le-a spus polițiștilor că administratorul unei firme din Sectorul 1 ar folosi un pistol de tip airsoft pentru a alunga porumbeii. Firma are sediul la parterul unui imobil, iar bărbatul ar fi ieșit în curtea clădirii și ar fi tras mai multe focuri cu arma. Femeia susține că l-a văzut făcând acest lucru în timpul verii, dar și în luna septembrie.
Cazul a ajuns la Secția 4 Poliție, iar oamenii legii au început să verifice reclamația. Din informațiile prezentate de Poliția Capitalei nu reiese că vreo persoană ar fi fost rănită sau că bărbatul ar fi tras în direcția oamenilor. De asemenea, nu a fost anunțată deocamdată vreo sancțiune împotriva acestuia.
Femeia care a făcut reclamația ar locui aproape de casa premierului Luca Niculescu
Un detaliu care atrage atenția este zona în care ar locui femeia care a reclamat incidentul. Potrivit informațiilor transmise redacției, aceasta ar avea casa în apropierea locuinței premierului Luca Niculescu. Totuși, Poliția Capitalei nu a făcut nicio referire la locuința prim-ministrului în comunicatul transmis și nici nu a indicat o legătură între acesta și bărbatul reclamat. Polițiștii au precizat doar că sesizarea privește administratorul unei firme aflate la parterul unui imobil din Sectorul 1. Până acum, informațiile făcute publice nu arată că premierul sau locuința acestuia ar fi fost vizate de folosirea pistolului cu bile.
Ce riscă bărbatul dacă a folosit ilegal pistolul airsoft. Polițiștii fac verificări
Polițiștii trebuie să afle acum ce fel de pistol ar fi folosit bărbatul și în ce condiții a tras cu acesta. Deși armele airsoft nu sunt arme de foc letale, folosirea lor este reglementată de lege. Potrivit Legii nr. 295/2004, dispozitivele neletale destinate agrementului și tirului sportiv pot fi folosite în spații special amenajate sau în locuri delimitate, unde publicul nu are acces și unde nimeni nu este pus în pericol.
Folosirea lor în locuri publice este interzisă. În cazul din Sectorul 1, contează dacă bărbatul a tras într-adevăr cu un pistol airsoft, ce spațiu a folosit și dacă a pus în pericol persoanele din apropiere. Abia după aceste verificări, polițiștii vor putea decide dacă este cazul să ia măsuri împotriva lui.