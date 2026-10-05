Cine este Luca Niculescu, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier al României
Cine este Luca Niculescu, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier al României
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru al României, după consultările de la Palatul Cotroceni.
Niculescu are 55 de ani și ocupă în prezent funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și de coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
Luca Niculescu, de la jurnalism la diplomație
Luca Niculescu s-a născut la București, în aprilie 1971. A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București în 1995, iar un an mai târziu a obținut un master în Jurnalism European la Centrul Universitar pentru Jurnalism de la Strasbourg.
Timp de peste două decenii, între 1992 și 2016, Niculescu a lucrat în presă. A fost redactor-șef al postului de radio RFI România și a realizat emisiuni la TVR, Money Channel și Digi24.
A avut, de asemenea, timp de cinci ani, o rubrică săptămânală în ziarul Dilema Veche. În paralel, a fost corespondent permanent în România pentru mai multe instituții de presă franceze, printre care France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul Liberation.
Șase ani ca ambasador al României în Franța
În 2016, Luca Niculescu a făcut trecerea de la jurnalism la diplomație. Din acel an și până în 2022, el a fost ambasadorul României în Franța, Monaco și Andorra.
În timpul mandatului diplomatic, Niculescu a reprezentat România și în relațiile cu OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei.
În perioada 2019-2022, a ocupat și funcția de președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța.
Mandatul său de ambasador s-a încheiat în 2022, când a fost rechemat de la post. În luna septembrie a aceluiași an, a devenit secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu responsabilitatea coordonării procesului de aderare a României la OCDE.
Omul care coordonează aderarea României la OCDE
Din 2022, Luca Niculescu este coordonatorul național pentru procesul de aderare a României la OCDE, unul dintre cele mai importante proiecte externe ale țării.
Experiența sa diplomatică de la Paris a avut legătură și cu acest dosar. În calitate de ambasador, el a reprezentat România în relația cu organizația internațională cu sediul la Paris.
În prezent, procesul de aderare este în etapa finală, iar Niculescu este responsabil de coordonarea acestuia din partea României.
Ce avere are Luca Niculescu
Cea mai recentă declarație de avere a lui Luca Niculescu disponibilă public este cea din iunie 2024. Documentele de acest tip nu mai sunt disponibile pentru cetățeni și presă în același mod după decizia Curții Constituționale din mai 2025. Declarațiile sunt în continuare depuse la Agenția Națională de Integritate, însă nu mai există obligația publicării lor online.
În declarația de avere din 2024, Niculescu a menționat două terenuri forestiere în Balotești, județul Ilfov, cu o suprafață totală de 16 hectare. Ambele au fost dobândite în 2002 prin moștenire, cu o cotă parte de 3/16 fiecare.
El a mai declarat două apartamente, unul în București și unul în Mangalia. Apartamentul din București, cu o suprafață de 72 de metri pătrați, a fost cumpărat în 2005, iar cel din Mangalia, de 64 de metri pătrați, a fost cumpărat în 2008.
La capitolul proprietăți figurează și o casă de vacanță în Bezdead, județul Dâmbovița, cu o suprafață de 90 de metri pătrați, cumpărată în 2021.
În conturile deținute la ING și BRD, Luca Niculescu a declarat aproape 45.000 de euro.
Distincții primite în România și Franța
Activitatea lui Luca Niculescu a fost recompensată de-a lungul anilor cu mai multe distincții naționale și internaționale.
În 2008 și 2011, a primit Premiul Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România pentru cel mai bun talk-show. În 2010, Institutul European din România i-a acordat premiul „Jurnalistul European al Anului”.
În 2012, Luca Niculescu a primit „Medalia pentru Loialitate”, decernată de Casa Regală a României.
În 2015, RFI România a primit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, decernat de Președintele României.
După intrarea sa în diplomație, Niculescu a primit și distincții din partea Franței și a Casei Regale a României.
În 2019, Ministerul Francez al Culturii i-a acordat Ordinul Artelor și Literelor, în grad de Comandor.
În 2022, a primit Crucea Regală a României, conferită de Majestatea Sa Custodele Coroanei, Margareta.
Un an mai târziu, în 2023, Luca Niculescu a fost decorat cu Legiunea de Onoare în grad de Comandor, conferită de președintele Republicii Franceze.
De la presa franceză și ambasada de la Paris la Palatul Victoria
Propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier îl aduce pe Luca Niculescu într-o nouă etapă a carierei sale. Profilul său este construit în principal în jurul jurnalismului, diplomației și relațiilor externe, iar din 2022 este legat de coordonarea procesului de aderare a României la OCDE.
Dacă va obține votul Parlamentului, fostul jurnalist și ambasador va trece de la coordonarea unui important dosar de politică externă la conducerea Guvernului României. Desemnarea lui Niculescu reprezintă cea de-a patra propunere făcută de Nicușor Dan pentru funcția de premier.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News