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Pelerinajul la Sfântul Dimitrie cel Nou s-a încheiat. 100.000 de credincioși s-au închinat la sfintele moaște
FOTO: Basilica/ Colaj Realitatea.NET
Pelerinajul organizat în acest an cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, prăznuit la 27 octombrie, s-a încheiat. Potrivit purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române, 100.000 de credincioși au venit pe Colina Bucuriei pentru a se închina la sfintele moaște, așezate spre cinstire în Baldachinul Sfinților.
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