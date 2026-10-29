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Pelerinajul la Sfântul Dimitrie cel Nou s-a încheiat. 100.000 de credincioși s-au închinat la sfintele moaște

FOTO: Basilica/ Colaj Realitatea.NET

FOTO: Basilica/ Colaj Realitatea.NET

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 oct. 2026, 11:52

Pelerinajul organizat în acest an cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, prăznuit la 27 octombrie, s-a încheiat. Potrivit purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române, 100.000 de credincioși au venit pe Colina Bucuriei pentru a se închina la sfintele moaște, așezate spre cinstire în Baldachinul Sfinților.

Pelerinajul la Sfântul Dimitrie cel Nou s-a încheiat

Sfintele moaște se regăsesc acum în Catedrala Patriarhală istorică

a declarat părintele consilier Adrian Agachi.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române a evidențiat răbdarea, evlavia și buna-cuviință de care au dat dovadă pelerinii, subliniind că aceștia au înțeles semnificația spirituală a evenimentului.

Pelerinajul consacrat sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, s-a desfășurat și în acest an în condiții foarte bune, bucurându-se de prezența unui număr mare de credincioși, veniți cu evlavie, răbdare și bucurie sufletească pentru a se închina la sfintele moaște, într-o frumoasă atmosferă de rugăciune și comuniune duhovnicească. Am remarcat răbdarea, evlavia și buna-cuviință a pelerinilor, care au înțeles semnificația spirituală a acestui eveniment și au dat dovadă de solidaritate și responsabilitate. De asemenea, buna organizare și colaborarea dintre toate instituțiile implicate au contribuit la desfășurarea în siguranță și în condiții foarte bune a pelerinajului

a mai spus purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, părintele consilier patriarhal Adrian Agachi.

Sfintele moaște au fost reașezate în Catedrala Patriarhală

Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, alături de un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, au fost așezate spre închinare, începând cu 24 octombrie, în baldachinul de la Catedrala Patriarhală istorică.

Organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, pelerinajul dedicat sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou s-a desfășurat în perioada 18–28 octombrie. După ce ultimii credincioși s-au închinat, împreună cu voluntarii și reprezentanții structurilor de ordine publică și intervenție, slujitori ai Catedralei Patriarhale au purtat în procesiune raclele de la Baldachinul Sfinților până în interiorul lăcașului de cult.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a fost proclamat oficial Ocrotitorul Bucureștilor de către Mitropolitul Filaret al II-lea, în timpul păstoririi sale, între anii 1792 și 1793. În 1955, cultul său a fost generalizat la nivelul întregii Biserici Ortodoxe Române.

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