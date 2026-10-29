Pelerinajul la Sfântul Dimitrie cel Nou s-a încheiat. 100.000 de credincioși s-au închinat la sfintele moaște

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 29 oct. 2026, 11:52

Pelerinajul organizat în acest an cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, prăznuit la 27 octombrie, s-a încheiat. Potrivit purtătorului de cuvânt al Patriarhiei Române, 100.000 de credincioși au venit pe Colina Bucuriei pentru a se închina la sfintele moaște, așezate spre cinstire în Baldachinul Sfinților.

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