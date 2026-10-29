Ce trebuie să anunți la asociația de proprietari în maximum 10 zile. Regula pe care mulți o ignoră

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 oct. 2026, 08:49

Românii care locuiesc la bloc trebuie să știe că anumite schimbări din familie sau legate de apartament trebuie anunțate obligatoriu la asociația de proprietari. Fie că este vorba despre nașterea unui copil, decesul unei persoane din familie sau închirierea locuinței, proprietarul are la dispoziție maximum 10 zile pentru a transmite informațiile în scris.

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