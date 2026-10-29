Ce trebuie să anunți la asociația de proprietari în maximum 10 zile. Regula pe care mulți o ignoră
Întreținere bloc
Românii care locuiesc la bloc trebuie să știe că anumite schimbări din familie sau legate de apartament trebuie anunțate obligatoriu la asociația de proprietari. Fie că este vorba despre nașterea unui copil, decesul unei persoane din familie sau închirierea locuinței, proprietarul are la dispoziție maximum 10 zile pentru a transmite informațiile în scris.
Regula este prevăzută în Legea nr. 196/2018 și are un rol important în calcularea cheltuielilor de întreținere. Dacă asociația nu știe câte persoane locuiesc în apartament, unele sume pot fi calculate greșit, iar proprietarul riscă să plătească mai mult decât ar trebui sau să se trezească ulterior cu diferențe de achitat.
Ce schimbări trebuie să anunți obligatoriu la asociația de proprietari
Potrivit articolului 30 din Legea nr. 196/2018, proprietarii apartamentelor trebuie să anunțe președintele asociației atunci când apar modificări în componența familiei, precum nașterea unui copil, căsătoria sau decesul unui membru al familiei. Obligația se aplică și atunci când proprietarul primește alte persoane să locuiască în apartament, închiriază locuința sau o oferă spre folosință gratuită, printr-un contract de comodat.
Cu alte cuvinte, nu contează doar cine deține apartamentul, ci și cine locuiește efectiv acolo. Informațiile sunt importante pentru că anumite cheltuieli comune sunt împărțite în funcție de numărul persoanelor declarate. Dacă într-un apartament locuiau trei persoane și, între timp, numărul lor s-a modificat, asociația trebuie informată pentru ca evidențele să fie actualizate corect.
Ai doar 10 zile să anunți schimbările. Cui trebuie să trimiți înștiințarea
Legea stabilește clar că proprietarul trebuie să transmită notificarea în scris către președintele asociației de proprietari, în termen de 10 zile de la apariția schimbării. Asta înseamnă că nu este suficient să îi spui administratorului pe scară sau să anunți verbal un vecin care face parte din conducerea asociației.
În cazul unei nașteri, al unui deces sau al unei alte modificări în familie, termenul începe să curgă de la data evenimentului. Dacă apartamentul este închiriat sau împrumutat printr-un contract de comodat, cele 10 zile se calculează de la semnarea contractului, chiar dacă persoana respectivă urmează să se mute mai târziu. Pentru a evita neînțelegerile, este util ca proprietarul să păstreze o copie a notificării și o dovadă că aceasta a ajuns la asociație.
Cum poți ajunge să plătești mai mult la întreținere dacă nu anunți schimbările
Problemele apar atunci când asociația continuă să calculeze întreținerea folosind un număr de persoane care nu mai corespunde realității. De exemplu, dacă într-un apartament erau trecute trei persoane, dar una dintre ele a decedat, iar proprietarul nu a anunțat schimbarea, anumite cheltuieli ar putea fi împărțite în continuare ca pentru trei locatari. Situația poate apărea și atunci când un apartament rămâne nelocuit, dar acest lucru nu este comunicat asociației.
Potrivit articolului 82 din Legea nr. 196/2018, unele cheltuieli, precum cele pentru colectarea deșeurilor menajere, apa necontorizată individual sau electricitatea folosită pentru instalațiile comune, pot fi repartizate în funcție de numărul persoanelor. Nu toate cheltuielile de întreținere depind însă de acest criteriu, iar modul de calcul diferă în funcție de serviciu și de regulile aplicabile în fiecare asociație.
Închiriezi apartamentul? Tot proprietarul răspunde în fața asociației
O situație des întâlnită este cea a apartamentelor închiriate. Chiar dacă proprietarul nu mai locuiește acolo și a stabilit prin contract că toate cheltuielile de întreținere vor fi achitate de chiriaș, responsabilitatea față de asociație rămâne a celui care deține locuința. Așadar, proprietarul trebuie să anunțe închirierea și să comunice informațiile necesare pentru actualizarea evidențelor.
Dacă persoana care locuiește în apartament nu plătește întreținerea, asociația poate solicita proprietarului să achite restanțele, urmând ca acesta să își recupereze banii de la chiriaș, conform înțelegerii dintre ei. De altfel, restanțele la întreținere ale chiriașilor pot crea probleme serioase proprietarilor, mai ales atunci când datoriile se adună timp de mai multe luni și nu sunt rezolvate la timp.
Primești amendă dacă nu anunți asociația în 10 zile? Ce prevede legea
Deși obligația de notificare este stabilită expres prin lege, articolul 30 nu prevede o amendă distinctă aplicată automat proprietarilor care depășesc termenul de 10 zile. Asta nu înseamnă însă că regula poate fi ignorată fără consecințe. Dacă numărul persoanelor din apartament nu este actualizat, pot apărea diferențe la calcularea întreținerii, iar proprietarul va trebui să discute cu asociația pentru corectarea sumelor. Situația poate deveni și mai complicată atunci când sunt înregistrate restanțe sau când există neînțelegeri privind perioada în care anumite persoane au locuit efectiv în apartament. Tocmai de aceea, este important ca orice modificare să fie comunicată la timp și să existe o dovadă scrisă a notificării, astfel încât datele folosite la întocmirea listei de plată să fie corecte.
Ce faci dacă observi că plătești prea mult la întreținere. Termenul pentru contestarea sumelor
Dacă observi că pe lista de întreținere apare un număr greșit de persoane sau că anumite cheltuieli nu au fost calculate corect, poți cere explicații asociației de proprietari. Articolul 28 din Legea nr. 196/2018 îți dă dreptul să verifici modul în care a fost stabilită suma de plată și să depui o contestație scrisă în termen de 10 zile de la afișarea listei.
Președintele asociației este obligat să îți răspundă tot în scris, în maximum 10 zile de la primirea contestației. Este important să nu confunzi acest termen cu cele 10 zile în care trebuie anunțate schimbările din familie sau închirierea locuinței, deoarece sunt două obligații diferite. Dacă ai transmis deja o notificare, dar modificarea nu apare în evidențele asociației, poți folosi dovada depunerii pentru a solicita verificarea și corectarea sumelor.
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