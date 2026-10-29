Bătrânețe în lacrimi și lipsuri. Strigătul disperat al unei femei abandonate în sărăcie: ”Mor de foame!”

Publicat 29 oct. 2026, 07:55 Actualizat 29 oct. 2026, 08:00 Sursă Realitatea PLUS

În România anului 2026, bătrânețea a devenit, pentru mulți pensionari, o luptă dureroasă pentru supraviețuire. Cu lacrimi în ochi și sufletul copleșit de necazuri, o femeie în vârstă își strigă disperarea, în timp ce sărăcia îi umbrește fiecare zi. Pentru ea și pentru mulți alți pensionari, fiecare lună înseamnă grija zilei de mâine, teama că banii nu vor ajunge pentru hrană și neputința de a-și asigura un trai decent.

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