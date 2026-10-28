Accidentul feroviar din Spania. Patriarhia Română, mesaj de solidaritate

Patriarhia Română a transmis un mesaj după accidentul feroviar din Spania, exprimându-și solidaritatea cu poporul spaniol și compasiunea față de victimele și familiile îndoliate.
Patriarhia Română a reacționat după accidentul feroviar grav produs în provincia spaniolă Toledo, în urma căruia zeci de persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost rănite. Reprezentanții instituției religioase au transmis un mesaj de compasiune pentru victime, familiile îndoliate și toți cei afectați de tragedie.
În mesajul transmis miercuri, Patriarhia și-a exprimat solidaritatea cu populația Spaniei, confruntată cu urmările accidentului, și a subliniat suferința provocată de pierderea unor vieți omenești.
Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române au transmis, totodată, un gând de sprijin pentru persoanele rănite și pentru familiile care trec prin momente dificile, exprimându-și speranța că acestea vor găsi puterea de a depăși această perioadă.
Patriarhia Română a inclus în mesaj și un apel la rugăciune pentru victimele accidentului, cerând odihnă veșnică pentru cei decedați, recuperare rapidă pentru răniți și alinare sufletească pentru apropiații celor care și-au pierdut viața.
Bilanțul accidentului feroviar din Spania
Tragedia feroviară produsă miercuri, în centrul Spaniei, s-a soldat cu cel puțin 64 de morți, potrivit bilanțului anunțat de președintele regiunii Castilia-La Mancha, Emiliano García-Page, și relatat de agențiile internaționale AFP și dpa.
Accidentul a avut loc în apropierea localității Urda, situată la aproximativ 130 de kilometri sud de Madrid. Potrivit informațiilor prezentate de reprezentanții autorităților regionale pentru postul public de televiziune RTVE, în coliziune au fost implicate două trenuri.
Autoritățile spaniole continuă să gestioneze consecințele accidentului, una dintre cele mai grave tragedii feroviare recente din țară.