Pebbling, gestul inspirat de pinguini care poate apropia oamenii. Ce înseamnă și cum se manifestă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 oct. 2026, 23:03

Pebbling este un termen folosit pentru a descrie micile gesturi prin care îi arăți unei persoane că te-ai gândit la ea. Poate fi un videoclip amuzant trimis pe rețelele sociale, o melodie care îți amintește de cineva, o cafea oferită fără un motiv special sau un cadou simbolic. Deși nu presupune gesturi spectaculoase ori cheltuieli mari, acest comportament poate contribui la apropierea dintre parteneri, prieteni sau membrii familiei.

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