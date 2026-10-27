Momentul perfect pentru a pune varza la murat. Tradiția românească pe care gospodinele o respectă cu sfințenie

Finalul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie reprezintă perioada în care multe gospodine din România pun varza la murat pentru iarnă. Potrivit tradiției populare, momentul considerat potrivit este după sărbătoarea Sfântului Dumitru, celebrată pe 26 octombrie. Află în articolul de mai jos de ce este recomandată această perioadă, ce ingrediente sunt necesare și cum se prepară varza murată pentru a fi gata până la Crăciun.
Când se pune varza la murat, potrivit tradițiilor românești
În gospodăriile românești, pregătirea murăturilor pentru sezonul rece este însoțită de numeroase obiceiuri transmise din generație în generație. Printre acestea se numără și punerea verzei la murat, o tradiție culinară păstrată în multe zone ale țării.
Conform obiceiului popular, varza se pune la murat după sărbătoarea Sfântului Dumitru, celebrată în fiecare an pe 26 octombrie. Astfel, ultimele zile ale lunii octombrie și începutul lunii noiembrie sunt considerate de multe gospodine o perioadă potrivită pentru pregătirea verzei destinate consumului din timpul iernii.
Alegerea momentului depinde însă și de temperaturile din perioada respectivă. Un spațiu răcoros, o saramură pregătită corect și menținerea verzei complet acoperite de lichid sunt importante pentru desfășurarea corespunzătoare a fermentației.
De ce se pune varza la murat înainte de iarnă
Varza murată este unul dintre ingredientele de bază ale bucătăriei tradiționale românești. Aceasta este folosită în numeroase preparate, de la sarmale și varză călită până la diverse mâncăruri specifice sezonului rece.
Pentru multe familii, pregătirea verzei murate face parte din ritualul anual al aprovizionării pentru iarnă. În mod tradițional, butoiul cu varză este pregătit toamna, astfel încât aceasta să poată fi folosită la mesele de sărbătoare.
Dacă este păstrată în condiții potrivite, varza poate ajunge la maturitatea necesară după aproximativ patru până la șase săptămâni, în funcție de temperatură, dimensiunea căpățânilor și modul de preparare.
Rețetă de varză murată pentru iarnă. Ingredientele necesare
Pentru a pregăti varza murată în mod tradițional, sunt necesare câteva ingrediente simple, care contribuie la gustul și aroma preparatului.
Ingrediente:
căpățâni de varză albă, sănătoase și compacte;
sare grunjoasă neiodată, în proporție de aproximativ 40 de grame la un litru de apă;
mărar uscat;
cimbru uscat;
boabe de piper;
hrean;
foi de dafin;
boabe de muștar, opțional.
Cantitatea de ingrediente se adaptează în funcție de volumul recipientului și de numărul căpățânilor de varză.
Mod de preparare, pas cu pas
Mai întâi, căpățânile de varză se curăță de frunzele deteriorate și se spală. Cotorul poate fi crestat sau scobit ușor, pentru a facilita pătrunderea saramurii.
Separat, se pregătește saramura din apă și sare, folosind proporția stabilită. Dacă apa este încălzită pentru dizolvarea sării, aceasta trebuie lăsată să se răcească înainte de a fi turnată peste varză.
Căpățânile se așază într-un butoi curat, intercalându-se cu mărar uscat, cimbru, hrean, boabe de piper și foi de dafin. Ulterior, se toarnă saramura până când varza este complet acoperită.
Recipientul se păstrează într-un loc ferit de lumina directă a soarelui, la o temperatură potrivită fermentației. Varza trebuie să rămână permanent sub nivelul saramurii, iar recipientul și ustensilele folosite trebuie să fie curate.
În funcție de condițiile de păstrare, fermentația poate dura aproximativ patru până la șase săptămâni. În această perioadă, este important să fie urmărite aspectul, mirosul și starea saramurii.
Cât timp trebuie să stea varza la murat pentru a fi gata de Crăciun
Gospodinele care pun varza la murat la sfârșitul lunii octombrie speră ca aceasta să fie suficient de acră și fragedă până la sărbătorile de iarnă.
Totuși, timpul de fermentare poate varia în funcție de temperatură, de mărimea căpățânilor și de concentrația saramurii. De aceea, este recomandat ca varza să fie verificată periodic, fără a presupune că va fi gata la o dată fixă.