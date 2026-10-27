Momentul perfect pentru a pune varza la murat. Tradiția românească pe care gospodinele o respectă cu sfințenie

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 27 oct. 2026, 20:53

Finalul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie reprezintă perioada în care multe gospodine din România pun varza la murat pentru iarnă. Potrivit tradiției populare, momentul considerat potrivit este după sărbătoarea Sfântului Dumitru, celebrată pe 26 octombrie. Află în articolul de mai jos de ce este recomandată această perioadă, ce ingrediente sunt necesare și cum se prepară varza murată pentru a fi gata până la Crăciun.

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