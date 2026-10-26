Moșii de toamnă 2026. Când sunt pomeniți cei adormiți și ce tradiții trebuie să respecte credincioșii

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 26 oct. 2026, 18:51

Moșii de toamnă 2026 sunt un moment de profundă încărcătură spirituală pentru credincioșii ortodocși, care își îndreaptă gândurile către cei trecuți la cele veșnice. Este o zi în care rugăciunile pentru sufletele celor adormiți se împletesc cu tradițiile păstrate din generație în generație, iar familiile duc la biserică bucate pentru pomană și aprind lumânări în memoria celor dragi. În 2026, Moșii de toamnă sunt marcați pe 7 noiembrie, cu o zi înainte de sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, celebrată pe 8 noiembrie. Deși data și obiceiurile pot diferi de la o regiune la alta, semnificația acestei zile rămâne aceeași: pomenirea celor plecați dintre noi, prin rugăciune, milostenie și păstrarea vie a amintirii lor.

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