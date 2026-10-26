Moșii de toamnă 2026. Când sunt pomeniți cei adormiți și ce tradiții trebuie să respecte credincioșii

Moșii de toamnă 2026 sunt un moment de profundă încărcătură spirituală pentru credincioșii ortodocși, care își îndreaptă gândurile către cei trecuți la cele veșnice. Este o zi în care rugăciunile pentru sufletele celor adormiți se împletesc cu tradițiile păstrate din generație în generație, iar familiile duc la biserică bucate pentru pomană și aprind lumânări în memoria celor dragi. În 2026, Moșii de toamnă sunt marcați pe 7 noiembrie, cu o zi înainte de sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, celebrată pe 8 noiembrie. Deși data și obiceiurile pot diferi de la o regiune la alta, semnificația acestei zile rămâne aceeași: pomenirea celor plecați dintre noi, prin rugăciune, milostenie și păstrarea vie a amintirii lor.
Ce se dă de pomană de Moșii de toamnă 2026
De Moșii de toamnă, credincioșii pregătesc alimente și alte daruri pe care le împart în memoria celor decedați. Printre cele mai cunoscute se numără coliva, colacii, vinul și lumânările, duse la biserică pentru slujba de pomenire.
În funcție de regiune și de posibilitățile fiecărei familii, pachetele de pomană pot conține și alte preparate. Printre acestea se numără sarmalele, plăcintele, produsele lactate și dulciurile cu miere și nuci.
De asemenea, în unele zone se păstrează obiceiul de a împărți vase noi, prosoape, batiste sau căni cu apă, însoțite de lumânări aprinse.
Pomenile sunt oferite în amintirea celor trecuți în neființă, iar tradiția populară le asociază cu sănătatea, belșugul și binele familiei.
Ce semnificație au Moșii de toamnă
Moșii de toamnă sunt cunoscuți și sub denumirea populară de Sâmbăta Părinților. Această zi este dedicată pomenirii celor adormiți, inclusiv a strămoșilor și a rudelor care nu mai sunt în viață.
Potrivit tradițiilor populare, perioadele de trecere dintre anotimpuri au o semnificație aparte, fiind asociate cu amintirea celor plecați dintre cei vii.
În această zi, credincioșii sunt îndemnați să se roage pentru sufletele celor adormiți și să participe la slujbele de pomenire organizate în biserici.
Tradiții și obiceiuri de Moșii de toamnă
Pe lângă participarea la slujbele religioase, Moșii de toamnă sunt însoțiți de numeroase obiceiuri transmise din generație în generație.
În unele regiuni, familiile merg la cimitir pentru a aprinde lumânări și pentru a îngriji mormintele celor dragi. Se împart pachete cu mâncare, iar anumite comunități păstrează obiceiul de a oferi căni cu apă sau alte daruri simbolice.
Tradiția populară mai spune că în această perioadă trebuie acordată o atenție deosebită pomenirii celor adormiți. Unele credințe vechi recomandă evitarea anumitor treburi casnice, precum măturatul sau spălatul, însă acestea diferă de la o zonă la alta și nu reprezintă reguli generale ale Bisericii Ortodoxe.
Care este diferența dintre moșii de toamnă și Luminația
Moșii de toamnă nu trebuie confundați cu Luminația, sărbătoare asociată în special tradițiilor catolice și obiceiurilor păstrate de comunitățile din Transilvania.
Luminația este marcată pe 1 noiembrie sau în jurul datei de 2 noiembrie, când familiile merg la cimitir, împodobesc mormintele cu flori și aprind lumânări în memoria celor decedați.
Deși ambele tradiții sunt dedicate amintirii celor plecați dintre cei vii, ele au origini și rânduieli diferite. Moșii de toamnă sunt legați de pomenirea celor adormiți în tradiția ortodoxă, în timp ce Luminația este asociată tradiției creștine apusene.