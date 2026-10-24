Horoscopul zilei de duminică, 25 octombrie 2026. Tensiuni în dragoste, provocări financiare și decizii importante

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 oct. 2026, 21:32

Ziua de duminică, 25 octombrie, vine la pachet cu emoții intense, întrebări fără răspuns și situații care îi îndeamnă pe nativi să își reevalueze relațiile, prioritățile și planurile de viitor. Venus retrograd readuce în prim-plan subiecte din trecut, de la nemulțumiri în cuplu și tensiuni familiale până la probleme financiare și dileme profesionale. Pentru unele zodii, este momentul să clarifice ceea ce a rămas nespus, în timp ce altele au nevoie de mai multă răbdare înainte de a lua decizii importante. Astrele îi îndeamnă pe nativi să își asculte emoțiile, să nu forțeze lucrurile și să folosească această zi pentru reflecție și regăsirea echilibrului interior.

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