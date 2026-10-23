Horoscop de weekend, 24-25 octombrie 2026. Unele zodii au parte de surprize în dragoste, altele nu mai acceptă compromisuri

Publicat 23 oct. 2026, 16:22 Sursă eva.ro

Horoscopul de weekend 24-25 octombrie vine cu întâlniri neașteptate, discuții sincere și decizii importante în relații. Unele zodii se apropie de persoana iubită, în timp ce altele simt nevoia să se retragă din situațiile care le consumă energia.

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