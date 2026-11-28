Publicat 28 nov. 2026, 21:19 Sursă astrotheme.com

Prima săptămână din decembrie vine cu oportunități financiare, negocieri salariale și schimbări profesionale pentru cele 12 zodii. Unii nativi pot obține venituri suplimentare sau oferte mai avantajoase, în timp ce alții trebuie să fie atenți la cheltuieli și decizii pripite.

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