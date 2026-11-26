Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 26 nov. 2026, 15:46

Horoscopul zilei de vineri, 27 noiembrie 2026, vine cu provocări în relații, decizii financiare care trebuie cântărite atent și nevoia de a găsi un echilibru între muncă și odihnă. Unii nativi pot primi vești care le schimbă planurile de weekend, în timp ce alții vor simți că este momentul să lămurească o situație amânată.

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