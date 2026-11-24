Publicat 24 nov. 2026, 16:42 Sursă consciousreminder.com

Horoscopul sezonului Săgetătorului 2026 anunță o perioadă a schimbărilor, a deciziilor curajoase și a noilor oportunități. Află ce surprize îi așteaptă pe nativi în dragoste, carieră și planurile de viitor până pe 21 decembrie.

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