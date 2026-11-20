Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 20 nov. 2026, 15:24

Ziua de sâmbătă, 21 noiembrie 2026, vine cu energie, dorință de schimbare și nevoia de a lua inițiativa. Luna se află în Berbec, configurație asociată în astrologie cu impulsul de a acționa, curajul și reacțiile rapide. Este o zi potrivită pentru a clarifica unele situații personale, dar și pentru a începe activități amânate.

Distribuie articolul