Horoscop sâmbătă, 14 noiembrie 2026. Ce le rezervă astrele celor 12 zodii, în dragoste, bani și sănătate

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 13 nov. 2026, 22:28

Horoscopul zilei de sâmbătă, 14 noiembrie 2026, vine cu schimbări de ritm, discuții importante și ocazii de a clarifica situații care au rămas nerezolvate. Venus își reia mersul direct în Balanță, favorizând treptat lămurirea unor probleme sentimentale și financiare. În același timp, apropierea dintre Marte și Jupiter în Leu amplifică ambiția, curajul și dorința de afirmare, dar poate aduce și reacții impulsive.

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