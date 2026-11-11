Horoscop joi 12 noiembrie 2026. Ce le rezervă astrele celor 12 zodii, în dragoste, bani și sănătate

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 11 nov. 2026, 22:31

Horoscopul zilei de joi, 12 noiembrie 2026, aduce discuții importante, vești neașteptate și ocazii de a rezolva probleme mai vechi. Unele zodii pot avea parte de surprize în dragoste, în timp ce altele sunt nevoite să fie mai atente la cheltuieli sau la deciziile profesionale. Comunicarea și răbdarea vor face diferența pe parcursul zilei.

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