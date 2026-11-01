Horoscopul săptămânii 2-8 noiembrie 2026. Decizii importante, împăcări și șanse nesperate pentru 4 zodii norocoase

Publicat 1 nov. 2026, 15:06 Sursă astrology.com

Horoscopul săptămânii 2-8 noiembrie 2026 vine cu surprize în dragoste, oportunități și clarificări pentru toate zodiile. Venus în aspect favorabil cu Jupiter și conjuncția dintre Soare și Mercur retrograd readuc în atenție relații, decizii și situații din trecut.

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