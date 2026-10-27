Trei zodii în fața unor schimbări importante până pe 9 noiembrie 2026. Noutăți în carieră și iubire

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 oct. 2026, 14:56

Prima parte a lunii noiembrie poate aduce răspunsuri așteptate, discuții lămuritoare și ocazii de a schimba planuri care nu mai oferă satisfacție. În interpretările astrologice ale acestei perioade, Gemenii, Berbecii și Vărsătorii se află în centrul atenției. Pentru cele trei zodii, până pe 9 noiembrie 2026, dorința de schimbare poate deveni mai puternică decât teama de necunoscut.

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